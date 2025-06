Na segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique enfrenta o Boca Juniors em um clássico intercontinental. A rivalidade entre as equipes é antiga: em 2001, as equipes se enfrentaram na final do antigo Mundial, no qual os bávaros se saíram campeões. Desta vez, 24 anos depois, e na Copa do Mundo de Clubes, a parte dois do confronto acontece nesta sexta-feira (20), às 22h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Boca Juniors 🔵🟡

O ano de 2025 tem sido difícil para o Boca Juniors. Fora da Libertadores, sem vaga na Sul-Americana e eliminado ainda na fase Apertura do Campeonato Argentino, o clube atravessa um momento de baixa. Para tentar mudar o rumo da temporada, a diretoria apostou em uma dupla com forte ligação à história recente do clube: Miguel Ángel Russo, técnico do último título continental dos Xeneizes, está de volta, agora sob a presidência de Juan Román Riquelme — ídolo máximo e hoje responsável pela condução esportiva do Boca. Depois de duas tentativas frustradas com outros nomes no comando técnico, Riquelme recorreu a um rosto familiar, alguém capaz de dar estabilidade e resgatar a identidade da equipe em meio à turbulência. O primeiro grande teste será diante do Benfica.

continua após a publicidade

Em campo, o experiente Agustín Marchesín, ex-Grêmio, assume a meta. A dupla de zaga é formada por Rodrigo Battaglia, ex-Atlético-MG, e Marcos Rojo. Pelos lados, Lautaro Blanco atua na esquerda, enquanto a lateral direita alterna entre Luis Advíncula e Lucas Blondel. No meio, Milton Delgado protege a defesa, com Tomás Belmonte na ligação e Carlos Palacios mais avançado, como principal articulador. O ataque, que costumava operar com dois centroavantes, deve passar por ajustes sob o novo comando: com Edinson Cavani fora por lesão na panturrilha, a disputa pela vaga como referência ofensiva fica entre Miguel Merentiel e Milton Giménez.

Bayern de Munique 🔴⚪

Assim como outras potências europeias, o Bayern de Munique viveu uma temporada de reconstrução em 2024/25. Após um duro revés no ano anterior — quando viu a impressionante sequência de 11 títulos consecutivos da Bundesliga ser interrompida pelo Bayer Leverkusen —, o clube bávaro reencontrou o caminho das vitórias no cenário doméstico e retomou o troféu da liga nacional, encerrando qualquer dúvida sobre sua hegemonia. A campanha, porém, não foi livre de oscilações. Embora o título alemão tenha retornado à Allianz Arena, os tropeços nas demais competições deixaram marcas. Na Champions League, a queda veio nas quartas de final diante da vice-campeã Inter de Milão. Já na Copa da Alemanha, o fim precoce foi diante do velho algoz Bayer Leverkusen, ainda nas oitavas.

continua após a publicidade

No elenco, o jovem Urbig assumiu a meta com personalidade, enquanto Manuel Neuer cumpre papel de mentor. A linha defensiva conta com Boey e Guerreiro nas laterais, e a dupla Jonathan Tah e Josip Stanišić no miolo de zaga. No meio-campo, Aleksandar Pavlović atua ao lado de Joshua Kimmich, com Thomas Müller flutuando em uma faixa mais adiantada. Nas pontas, o talento de Michael Olise e Kingsley Coman é a principal arma para municiar Harry Kane, artilheiro e referência do setor ofensivo.

➡️ Ex-Flamengo diz qual o favorito em jogo contra o Chelsea no Mundial de Clubes

➡️ Botafogo e Igor Jesus estampam capa de jornais estrangeiros: ‘Porrada histórica’

O Grupo C do Mundial de Clubes 2025 reúne quatro equipes com trajetórias distintas, mas todas com algo em comum: história e identidade. Ao lado de Boca Juniors e Bayern de Munique, Benfica e Auckland City chegam ao torneio representando a globalização do futebol.

Depois da maior goleada da história da competição, o segundo duelo promete mais equilíbrio, já que, com um DNA defensivo, o Boca Juniors apresenta mais perigo que o Auckland City. O Bayern de Munique, por outro lado, tem um jogo caracterizado por ser ofensivo. O encontro entre as equipes significa dois polos do futebol.

Confira as informações do jogo entre Boca Juniors e Benfica pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X BAYERN DE MUNIQUE

2ª RODADA - GRUPO C - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de junho de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA);

📺 Onde assistir: Disney+ via Cazé TV, Globoplay/SporTV, DAZN;

🟨 Árbitro: Alireza Faghani

🚩 Auxiliares: Anton Shchetinin e Ashley Beecham

🖥️ VAR: Tori Penso

Boca Juniors x Bayern de Munique pelo Grupo C (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.