Boca Juniors e Bayern de Munique se enfrentam na próxima sexta-feira (20), no Hard Rock Stadium, em Miami, em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Este será o reencontro entre os clubes que decidiram o Mundial de Clubes no ano de 2001. O Lance! relembra para você como foi a partida, que foi decidida na prorrogação.

O Bayern de Munique chegou ao Mundial após bater o Valência na final da Champions League. O clube alemão foi para a partida contra o Boca sem seu meio-campo titular inteiro. Os grandes nomes da equipe para a partida eram os brasileiros Élber e Paulo Sérgio, além do goleiro Oliver Kahn.

Já o Boca Juniors, que venceu o Cruz Azul na final da Libertadores, vivia um dos maiores momentos de sua rica história. Liderados por Juan Román Riquelme, o time treinado por Carlos Bianchi tinha um DNA ofensivo e tinha até certo favoritismo antes da partida.

Em campo, tivemos um jogo distinto nos dois tempos. Na primeira etapa, o Boca Juniors dominou a partida e ficou muito perto de abrir o placar, entretanto, um fato importante acabou condicionando completamente a partida. Aos 45 minutos, Marcelo Delgado, atacante do time argentino, simulou um pênalti, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Vale ressaltar que a causa do primeiro amarelo foi porque Delgado finalizou um lance que já havia sido paralisado por impedimento.

A partir daí, o Bayern se lançou mais ao ataque e dominou o Boca Juniors. A equipe argentina abusou da cera, principalmente com Guillermo Schelotto, e conseguiu levar o jogo para a prorrogação. A pressão do clube alemão seguiu e foi surtir efeito no segundo tempo do tempo extra, quando, após cobrança de escanteio, o goleiro do Boca saiu mal, a bola ficou viva na área e zagueiro ganês Samuel Kuffour aproveitou para mandar para o fundo da rede e abrir o placar. Tudo isso aconteceu aos 109 minutos de jogo.

Depois do gol, o Boca até tentou esboçar uma pressão, mas não teve pernas para impôr um ritmo forte. Desta forma, o Bayern administrou o resultado até o apito final e conquistou o seu segundo título Mundial.

✅ FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique 1 x 0 Boca Juniors

Final - Mundial de Clubes (2001)

📆 Data e horário: Segunda-feira, 26 de novembro de 2001, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Tóquio, Tóquio (JPN)

🥅 Gols: Samuel Kuffour (BAY - 4' 2°T PRORROGAÇÃO)

🟨 Cartões amarelos: Samuel Kuffour (BAY), Owen Hargreaves (BAY), Élber (BAY), Clemente Rodríguez (BOC), Rolando Schiavi (BOC), Mauricio Serna (BOC), Marcelo Delgado (BOC)

🟥 Cartões vermelhos: - Marcelo Delgado (BOC)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴Bayern de Munique (Técnico: Ottmar Hitzfeld)

Oliver Kahn, Willy Sagnol, Samuel Kuffour, Bixente Lizarazu e Robert Kovač; Thorsten Fink, Owen Hargreaves (Carsten Jancker) e Niko Kovač (Ciriaco Sforza); Cláudio Pizarro (Pablo Thiam), Élber e Paulo Sérgio.

🔵 Boca Juniors (Técnico: Carlos Bianchi)

Óscar Córdoba; Burdisso, Clemente Rodríguez, Cristian Traverso e Rolando Schiavi; Jorge Martínez (José María Calvo/ Ariel Carreño), Javier Villarreal (Gustavo Pinto), Mauricio Serne e Marcelo Delgado e Guillermo Schelotto.

