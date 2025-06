Durante o programa da ESPN "Resenha da Rodada", o ex-jogador Fábio Luciano colocou o Flamengo como favorito no duelo contra o Chelsea. O "xerifão" do clube rubro-negro, fez uma análise do confronto, colocando o coração no palpite. No entanto, a fase do clube carioca também influenciou na opinião do ex-zagueiro. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️Presságio? Estádio projeta placar antes de Flamengo x Chelsea

- Eu vou falar com o coração. Eu acho que é um jogo muito equilibrado, muito, porque, enfim, o Chelsea é uma potência, né, do futebol inglês, assim, é um time que é respeitado, mas o Flamengo é um time muito bem treinado, os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer, tá com fome. É só entender qual vai ser o Flamengo, a gente volta a falar sobre isso. O Flamengo manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo, como aconteceu com o Fluminense hoje, por exemplo, você manter o ritmo, você ter confiança, né, da segurança, né, confiança e segurança para fazer os movimentos, saber que é um time muito forte. Eu coloco hoje, hoje, olhando para o jogo de hoje, um pouquinho com o coração, 60 a 40 (Flamengo) - disse Fábio Luciano.

Como chegam Flamengo e Chelsea?

O Flamengo chega de vitória por 2 a 0 contra o Esperánce, da Tunísia, na estreia do Mundial, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, e aumentou a sequência invicta para nove jogos na temporada. Com o time titular, a equipe rubro-negra não sofreu gols nos últimos sete compromissos.

continua após a publicidade

Para o jogo, o Fla tem os retornos do lateral-esquerdo Alex Sandro e do meia De la Cruz, recuperados de desgaste muscular e lesão no joelho esquerdo, respectivamente. Na escalação, o técnico Filipe Luís deve tirar Ayrton Lucas e Pedro para as entradas de Alex Sandro e Bruno Henrique. Plata corre por fora na disputa do ataque.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O Chelsea também venceu o primeiro jogo diante do Los Angeles FC, pelo mesmo placar. O clube brasileiro, contudo, lidera o grupo por ter levado menos cartões amarelos no critério de desempate.

continua após a publicidade

O técnico Enzo Maresca estuda fazer duas mudanças em relação à partida anterior. Enzo Fernández, que entrou na segunda etapa e marcou um gol, deve retomar a titularidade para saída de Lavia. No ataque, há dúvida entre Jackson e Delap. O comandante do Blues pretende rodar a equipe na terceira rodada por conta do desgaste e do forte calor.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas