Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam na sexta-feira (20), pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a ESPN, Gnabry, atacante do time alemão, exaltou a torcida do time argentino e disse que espera atmosfera adversa na partida.

— Assisti a algumas partes do jogo (entre Boca Juniors e Benfica) e fiquei muito impressionado com a quantidade de torcedores do Boca no estádio. Acho que vai ser uma partida muito barulhenta por causa da torcida, então vai parecer um jogo fora de casa. Você não costuma ver esse tipo de jogo em geral — disse o atacante.

A torcida do Boca "invadiu" o estádio na estreia contra o Benfica, e a partida teve uma atmosfera parecida com jogos da América do Sul. A pressão surtiu efeito e o time argentino fez jogo duríssimo contra a equipe europeia.

Já o Bayern de Munique fez 10 x 0 no Auckland City, único clube amador na competição, e bateu o recorde de goleadas em Mundiais organizados pela Fifa.

Coman comemora gol do Bayern contra o Auckland (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Como ficou a situação do grupo após a primeira rodada?

O Bayern de Munique é o líder isolado com três pontos, seguido por Benfica e Boca Juniors, com um ponto cada. O clube português assumiu a segunda posição por conta do número de cartões vermelhos, já que os dois empataram em todos os outros critérios de desempate. O Auckland City é o lanterna, com nenhum ponto e menos 10 de saldo.

A próxima rodada terá o Boca Juniors encarando o poderoso Bayern de Munique, enquanto o Benfica enfrenta o fraco Auckland City. A tendência é que o time alemão encaminhe a classificação e os Encarnados assumam a segunda colocação do grupo.

