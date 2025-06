Boca Juniors e Benfica terão os caminhos cruzados neste domingo (15), às 19h (de Brasília) pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. Pela batalha entre sul-americanos e europeus, o capitão Edinson Cavani deverá desfalcar os Xeneizes, em virtude de uma lesão na panturrilha.

O uruguaio ainda está em recuperação e treinou separadamente no último sábado (14), segundo informações da imprensa argentina. A estratégia do treinador é preservar o atacante para os dois próximos jogos seguintes da fase de grupos, contra Auckland City, da Nova Zelândia, e Bayern de Munique, em especial o confronto contra o time alemão, marcado para sexta-feira (20), em Miami. Além de Cavani, o Boca também não contará com o defensor Ayrton Costa, que só recentemente obteve autorização para entrar nos Estados Unidos.

Cavani fora do Mundial pelo Boca? 🔵🟡

Em coletiva de imprensa, o técnico Miguel Ángel Russo defendeu a estratégia do Boca em ter cautela com a preparação do astro no Mundial.

— Cavani está indo dia a dia, vamos conversando, vamos o observando. Falamos tudo com ele. Às vezes um dia a mais é preferível, é muita coisa. É natural, normal. Vamos levando de acordo com o dia a dia, da melhor forma e maneira possível — disse Miguel Ángel Russo, em entrevista coletiva neste domingo.

Além disso, fez questão de exaltar a força do clube no torneio, pelo fato de que o Boca é uma entidade respeitado internacionalmente.

— Não é normal jogar contra equipes desse tamanho. Equipes bem definidas, com formas de jogar bem claras e tudo mais. Temos que estar preparados para competir, mas o Boca é o Boca. Em todos os países, nós temos um respeito importante e isso é muito bom também — falou o treinador ao ser questionado sobre o tamanho do desafio de enfrentar equipes europeias.

