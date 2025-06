Bayern x Boca: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mundial de Clubes

Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta sexta-feira (20), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), DAZN, Globoplay. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O Bayern de Munique, embalado após a goleada histórica de 10 a 0 sobre o Auckland City, quer garantir a classificação antecipada às oitavas. Com desfalques importantes como Kim Min-Jae e Davies, o técnico Vincent Kompany deve repetir a formação vitoriosa, com destaque para Musiala, que brilhou na estreia com um hat-trick.

Boca Juniors x Bayern de Munique pelo Grupo C (Arte: Lance!)

Já o Boca Juniors tenta se recuperar após empatar com o Benfica em um jogo cheio de reviravoltas e polêmicas. A equipe de Miguel Russo terá que superar as ausências de Ander Herrera e Figal, ambos suspensos. Cavani, lesionado, segue fora da lista. A expectativa está na força coletiva e na superação tática dos Xeneizes para buscar um bom resultado contra o gigante alemão.

Tudo sobre o jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Bayern de Munique x Boca Juniors

2ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo C)

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (árbitro); Anton Shchetinin e Ashley Beecham (assistentes)

📺 VAR: Não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Stanisic e Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich e Pavlovic (Goretzka); Michael Olise, Thomas Müller (Jamal Musiala) e Kingsley Coman; Harry Kane.

Boca Juniors (Técnico: Miguel Ángel Russo)

Marchesín; Advíncula, Battaglia, Ayrton Costa (Di Lollo) e Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Alarcón e Carlos Palacios; Kevin Zenón, Alan Velasco e Miguel Merentiel.

