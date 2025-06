O resultado histórico que o Botafogo conquistou ao bater o poderoso PSG pelo placar de 1 a 0, com gol de Igor Jesus, amanheceu estampando a capa de alguns jornais estrangeiros. Jornalistas e veículos de diferentes países destacaram a surpreendente atuação da equipe brasileira. Confira;

- "Porrada" histórica do Botafogo sobre o PSG. O Fogão jogou com toda a sua alma e coração contra um rival sem respostas e terminou em primeiro - trouxe a manchete do jornal argentino Olé.

Imagem de Igor Jesus comemorando gol do Botafogo foi a capa do Olé (Imagem: Reprodução)

- Trabalho defensivo, disciplina, ordem, intensidade e convicção absoluta foram os pilares de uma vitória épica. Foi o triunfo da fé para um grupo de jogadores (do Botafogo) que acreditava que era possível, com Igor Jesus, que se converteu e, com seu grito, se tornou um profeta. Por isso, ele o gritou de braços abertos, imitando o Cristo Redentor do Rio de Janeiro - acrescentou, elogiando.

(Imagem: Reprodução/El País)

- Ao contrário do que muitos supunham, o torneio não é um passeio no parque para os clubes europeus, e os motivos não estão relacionados ao clima. Contra um PSG enfraquecido pelas rotações, o Botafogo surgiu forte, com uma defesa infalível e focada, e levou o adversário ao chão da exaustão psicológica - destacou o El País.

O que vem por aí para o Botafogo de Igor Jesus?

A próxima partida do Botafogo será na segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, também no Rose Bowl. A equipe comandada por Renato Paiva precisa de um empate para garantir a vaga no mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa.

Botafogo muito próximo da classificação

Com o gol de Igor Jesus que garantiu a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, o Alvinegro fica muito próximo da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

Cenários que colocam o Botafogo nas oitavas de final:

- Vitória sobre o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar

- Empate com o Atlético de Madrid - Botafogo classificado em 1º Lugar

- Derrota por até dois gols de diferença e vitória do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar

- Derrota por até dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar

- Derrota por mais de dois gols de diferença e vitória do PSG - Botafogo Eliminado

- Derrota por mais de dois gols de diferença e empate do PSG - Botafogo classificado em 2º Lugar