Boca Juniors define técnico para o Mundial de Clubes

O Boca Juniors oficializou nesta segunda-feira o retorno de Miguel Ángel Russo ao comando técnico da equipe. Aos 69 anos, o treinador inicia sua terceira passagem pelo clube argentino, em um momento decisivo da temporada: a preparação para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que será realizada nos Estados Unidos.

A escolha por Russo acontece após um semestre conturbado. Após a queda de Fernando Gago em abril deste ano, Mariano Herrón comandou a equipe nos últimos três jogos da equipe e somou uma vitória, um empate e uma derrota. Na última partida, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Independiente.

Miguel Ángel Russo é um nome de peso na história recente do clube. Foi ele o treinador da última conquista continental dos xeneizes, em 2007, quando liderou a equipe ao seu sexto título da Libertadores. Na segunda passagem pelo clube, entre 2020 e 2021, também teve sucesso, conquistando o Campeonato Argentino (2019/20) e a Copa da Liga Profissional (2020). Desde sua saída, o Boca já teve seis mudanças no comando técnico.

Miguel Russo em coletiva de apresentação do Boca Juniros (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O novo desafio de Russo será comandar o Boca no Mundial de Clubes. A equipe integra o Grupo C e terá pela frente três compromissos difíceis na primeira fase: estreia contra o Benfica, no dia 16 de junho, seguida de confronto com o Bayern de Munique, dia 20, e encerrando a fase de grupos contra o Auckland City, dia 24.

Com grande identificação com o clube e um histórico vitorioso, Russo assume a missão de devolver protagonismo ao Boca Juniors em uma competição de escala global.