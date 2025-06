Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. Na coletiva pré-jogo, Vincent Kompany, treinador do time alemão, projetou o confronto e pregou respeito ao falar do Boca Juniors.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

— É um time muito perigoso. Uma equipe que acredita muito, em cada situação, em cada detalhe. Eles têm espírito, dá para ver isso. Temos respeito pelo Boca. Conhecemos muitos jogadores argentinos que atuam na Europa. É um tipo de futebol que entendemos muito bem — disse Kompany.

Kompany falou também sobre o desempenho dos clubes sul-americanos no Mundial de Clubes: — Não é uma surpresa para nós (o desempenho dos sul-americanos). Isso faz do Mundial de Clubes um grande torneio — completou.

continua após a publicidade

Kompany viajou para assistir Boca x Benfica

De acordo com o diário "Bild", Vincent Kompany e parte de sua comissão técnica viajaram 3 horas e meia para assistir de perto o jogo entre Boca Juniors x Benfica e analisar os adversários do Bayern na fase de grupos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O time alemão estreou fazendo história. O 10 x 0 sobre o Auckland City foi a maior goleada de todos os Mundiais de Clubes organizados pela Fifa. Além disso, foi o Bayern que fez o primeiro gol da história da Copa do Mundo de Clubes no atual formato.

O Bayern lidera o Grupo C com seis pontos. Em caso de vitória contra o Boca Juniors, a equipe praticamente garante a classificação para as oitavas do Mundial de Clubes.

➡️ Veja a agenda da primeira fase do Mundial de Clubes