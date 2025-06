Palpite River Plate x Monterrey – Mundial de Clubes – 21/06/2025

River Plate e Monterrey se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste sábado (21), às 22h (horário de Brasília). O time argentino tenta a classificação antecipada após vitória na estreia, enquanto os mexicanos precisam pontuar para não se complicarem no Grupo E. O local da partida será no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA).

Mercado: vencedor da partida na BetBoom

River Plate - 2.10 Empate - 3.40 Monterrey - 3.55

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Aposte no Mundial de Clubes com o código promocional BetBoom.

Palpite River Plate x Monterrey

O River Plate teve uma estreia sólida e não encontrou grandes dificuldades para superar o Urawa Reds por 3 a 1. Já o Monterrey segurou um empate contra a Inter de Milão, mas teve um desempenho mediano e produziu pouco ofensivamente ao longo da partida.

Com maior consistência tática e mais recursos no setor ofensivo, o River deve manter o ritmo diante de um adversário que sentiu a parte física na estreia e caiu de produção na segunda etapa. A equipe argentina é mais bem organizada e chega com moral elevada para buscar sua segunda vitória consecutiva no Mundial, que também garante o clube nas oitavas de final.

Ir para a BetBoom

Nosso palpite para o jogo: River Plate vence

Por ser mais estruturado taticamente, o palpite River Plate x Monterrey vai para a vitória do clube argentino na segunda rodada do Mundial de Clubes.

2.10 na BetBoom

Odds foram consultadas em 19/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do River Plate

O River Plate segue sendo a principal potência do futebol argentino na atualidade e chegou embalado ao Mundial após conquistar vaga recente nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Em sua estreia na competição, teve uma sólida apresentação contra os japoneses do Urawa Reds. Antes dos 15 minutos, já estava em vantagem no placar, com gol marcado por Facundo Colidio.

Na etapa final, o Urawa se expôs em busca do empate e cedeu ainda mais brechas defensivas, que o River não desperdiçou, conquistando o triunfo por 3 a 1.

As últimas notícias do Monterrey

Por outro lado, o Monterrey foi uma das primeiras equipes a garantir vaga no Mundial de Clubes, por ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Concacaf em 2021.

Na estreia, teve a difícil missão de encarar o atual vice-campeão da Champions europeia, a Inter de Milão. Porém, a experiência falou alto e, aos 25 minutos da primeira etapa, o veterano Sérgio Ramos abriu o placar de cabeça para o clube mexicano.

Logo em seguida, Lautaro Martínez empatou para a Inter. No segundo tempo, o clube italiano pressionou e criou as principais chances, mas parou na defesa adversária e teve que se contentar com o empate por 1 a 1.



Onde assistir River Plate x Monterrey?

A partida entre River Plate e Monterrey terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.