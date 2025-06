NOVA JERSEY (EUA) — Os torcedores presentes no Metlife para os jogos do Fluminense puderam adquirir o uniforme do clube. A camisa I lançada em fevereiro deste ano estava à venda no estádio antes da partida.

A armadura tricolor que está disponível já vem com o patch do Mundial de Clubes e a personalização com especificidades da competição, por 130 dolares (cerca de 716 reais). O único patrocínio presente é o da Superbet, conforme prevê o regulamento, que também pede para que o tamanho da exibição da marca seja reduzido. No site da loja do Flu, o valor da camisa é de 369 e o patch custa 79,99 reais.

Outros itens também estão disponíveis, mas a variedade é baixa. Há blusas, bonés e sacolas personalizadas do Mundial de Clubes, que variam de 25 a 48 dolares. Ainda, o torcedor pode adquirir uma faixa do jogo contra o Ulsan HD, adversário da segunda rodada, neste sábado (21).

São três lojas da Fifa dentro do estádio, que funcionam em estandes para os torcedores. O Lance! conversou com funcionários responsáveis pelas vendas, que afirmaram que a camisa tem chamado atenção principalmente do publico não-brasileiro, mas não puderam informar a quantidade vendida.

Artigos à venda na loja da Fifa dentro do estádio (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Próximos jogos do Fluminense no Mundial

Depois de dois jogos em Nova Jersey, o Fluminense viaja para Miami para enfrentar o Mamelodi Sundowns no dia 25 (quarta-feira), no Hard Rock Stadium. Caso vença o time sul-coreano, a definição das vagas ficará para a última rodada. Caso avance na liderança, jogará no Estádio Mercedes Benz Fashion, em Atlanta. Se passar em segundo, disputa as oitavas de final em Charlotte, no Estádio Bank of America.

