Técnico do Pachuca se derrete por Vini Jr, do Real Madrid

Vini Jr, mesmo em fase aquém de outros momentos no Real Madrid, segue sendo uma referência para o elenco. E não só isso: é também um ponto de atenção para todos os adversários, incluindo o Pachuca, oponente deste domingo (22) no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Flamengo visita rival do Real Madrid no Mundial

➡️ Real Madrid toma decisão sobre uso de Mbappé no Mundial de Clubes

O técnico dos Tuzos, Jaime Lozano, rasgou elogios ao brasileiro em entrevista coletiva que antecede o duelo pela segunda rodada do Grupo H, e o colocou no rol do topo do futebol mundial.

- Vinícius é um dos melhores jogadores do mundo. É por isso que está no Real Madrid e os ajudou a conquistar o que conquistaram. Vamos buscar maneiras de diminuir as chances do Real Madrid. Tentaremos nos manter unidos. Vinicius tem ótimas habilidades no um-contra-um e faz a diferença - afirmou o comandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Apesar do poder e favoritismo do Real para o confronto, o treinador, que tem passagem pela seleção do México, declarou que acredita em uma surpreendente vitória de sua equipe nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

- Temos que acreditar e lutar por isso. Nenhum time é invencível, e temos que lutar com nossas armas. Já vimos surpresas neste Mundial de Clubes. Uma vitória contra o Madrid é sempre marcante. Essa é a experiência. Se encararmos isso com coragem e sinceridade, teremos uma chance - declarou Lozano.

Jaime Lozano, técnico do Pachuca, rasgou elogios a Vini Jr antes de duelo com o Real Madrid (Foto: Paul Ellis/AFP)

👀 Real Madrid de Vini Jr tem 'decisão' no Mundial

A bola rola para Real Madrid e Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA). Os Merengues estrearam com um empate diante do Al-Hilal, enquanto os Tuzos foram derrotados pelo RB Salzburg; quem vencer fica mais perto da vaga no mata-mata, que deve ser decidida na última rodada do Grupo H, na quinta-feira (26).

➡️ Real Madrid x Pachuca: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!