O River Plate venceu o Urawa Reds por 3 a 1 na partida de estreia do Grupo E do Mundial de Clubes. O jogo aconteceu nesta terça-feira (17), no Lumen Field, em Seattle. Os gols da equipe argentina foram marcados por Facundo Colidio, Sebastián Driussi e Maximiliano Meza, enquanto Yusuke Matsuo, de pênalti, descontou para o time japonês.

River Plate x Urawa Red: como foi o jogo?

O primeiro tempo da estreia entre River Plate e Urawa Reds teve um roteiro claro: domínio argentino e um placar de 1 a 0 para o time de Marcelo Gallardo. Com 70% de posse de bola, o River controlou as ações desde o início e quase abriu o placar aos 8 minutos, quando o atacante Driussi acertou a trave. A pressão surtiu efeito logo em seguida, aos 11, em uma grande jogada que começou com a visão de Mastantuono, passou pelo cruzamento preciso de Acuña e terminou com a cabeçada de Facundo Colidio para o fundo do gol.

Do outro lado, o Urawa Reds se postou na defesa e buscou os contra-ataques. A equipe japonesa chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o lance corretamente por impedimento, na cabeçada do zagueiro Høibråten, aos 32 minutos. Apesar do gol anulado, o time japonês cresceu nos minutos finais e assustou em um contra-ataque aos 39 e em uma finalização de Takuro aos 42, defendida por Armani, mostrando que o jogo estava aberto para o segundo tempo.

Torcida do River fez grande festa em Seattle (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O River Plate voltou para o segundo tempo com duas mudanças para preservar a parte física de seus veteranos. O técnico Marcelo Gallardo sacou Nacho Fernández e Enzo Pérez para as entradas de Maximiliano Meza e do ex-são-paulino Giuliano Galoppo. E a mudança pareceu surtir efeito imediato. Logo aos 3 minutos, o zagueiro Høibråten tentou recuar de cabeça para o goleiro, mas a bola ficou curta. Atento, Sebastián Driussi se antecipou e também de cabeça tocou para o fundo do gol, ampliando para 2 a 0.

No lance do gol, porém, Driussi levou a pior ao se chocar com o goleiro e cair de mau jeito, precisando ser substituído com dores. Para seu lugar, Gallardo colocou o atacante Miguel Borja, velho conhecido do futebol brasileiro. O que parecia um jogo tranquilo para o River mudou completamente em poucos minutos. Aos 13 minutos, o lateral Acuña chegou atrasado em Kaneko dentro da área e cometeu um pênalti claro para o Urawa Reds. Na cobrança, o atacante Matsuo bateu com categoria, deslocou Armani e diminuiu o placar para 2 a 1.

Lance que Driussi se machucou ao fazer o gol. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Após diminuir o placar, o Urawa Reds tomou conta da partida. Com mais confiança, o time japonês adiantou suas linhas e passou a encontrar espaços na defesa do River Plate, que parecia sentir o gol sofrido e se mostrava vulnerável. Porém, no momento em que os japoneses eram melhores no jogo, a bola parada do River Plate fez a diferença. Aos 28 minutos, em uma cobrança de escanteio de Marcos Acuña pela esquerda, o meia Meza subiu mais alto que a defesa e cabeceou com força no canto, sem chances para o goleiro, marcando o terceiro do River e jogando um balde de água fria na reação do Urawa.

O que vem por aí?

Após a vitória, O River Plate volta a campo no próximo sábado (21), contra o Monterrey, às 22h, no Rose Bowl. O Urawa Red, no mesmo dia (21), enfrenta a Inter de Milão, um confronto bem complicado, às 16h, no Estádio Lumen Field.

✅ FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE 3X1 URAWA RED

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO E

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA);

🥅 Gols: Colidio (RIV 11'/1T); Driussi (RIV 3'/2T); Matsuo (URA 13'/2T); Meza (RIV 28'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Enzo Pérez (RIV), Gustafson (URA), Acuña (RIV), Pezzella (RIV), Watanabe (URA), Galoppo (RIV)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Felix Zwayer (ALE);

🚩 Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE);

🖥️ VAR: Bastian Dankert (ALE);

⚽ESCALAÇÕES

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Pezzella , Matínez Quarta, Acuña; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Castaño, Mastantuono; Colidio, Driussi.

URAWA: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Naganuma; Yasui e Gustafson; Kaneko, Matheus Sávio, Watanabe; Matsuo.