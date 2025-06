Ex-Fluminense enaltece time do Mundial: ‘Comparo à torcida do Flamengo’

A Inter de Milão venceu o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa, no Lumen Field, em Seattle (EUA). Fora de campo, os torcedores dos Akai Akuma roubaram a atenção do mundo do futebol durante a partida deste sábado (21).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ex-jogador do Urawa Red Diamonds, Washington participou rapidamente da transmissão do time japonês contra a Inter de Milão. No intervalo do jogo, ele destacou o que já era nítido na arquibancada do Lumen Field: o apoio da torcida dos Diamantes Vermelhos.

continua após a publicidade

— A torcida do Urawa Reds é muito fanática. Acredito que, das torcidas japonesas, ela é a que mais se parece com a torcida brasileira. Comparo à torcida do Flamengo — disse o Coração Valente à TV Globo.

Em pouco tempo, Washington deixou sua marca no futebol japonês. Entre 2006 e 2007, o atacante realizou 75 exibições com a camisa do Urawa Reds, com incríveis 56 bolas na rede, além de oito assistências. Antes do time de Saitama, ele passou pelo Tokyo Verdy, onde também teve destaque: 41 jogos, 29 tentos e quatro passes para gol.

continua após a publicidade

🏟️ Festa nas arquibancadas com derrota em campo 👎

A invasão da calorosa torcida a metrópole de Seattle não foi o suficiente para surpreender os fãs do Mundial de Clubes. O sonho do País do Sol Nascente começou nos pés de Ryoma Watanabe, mas a serpente virou com a estrela do astro Lautaro Martínez e o brilho do reserva Valentín Carboni. Placar final: 2 a 1 a favor dos Nerazzurri. Com o resultado, o time italiano lidera a chave com quatro pontos, e enquanto o rival continua sem pontuar.

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.