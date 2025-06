Jogo entre Benfica e Auckland City é paralisado por questões climáticas

A partida entre Benfica e Auckland City, a primeira partida disputada nesta sexta-feira (20), foi paralisada no intervalo, devido a questões climáticas; há um alerta de tempestade na cidade de Orlando, onde o jogo acontece. A partida estava sendo vencido por 1 a 0 para os encarnados, com um gol marcado por Di Maria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante o intervalo, o telão e o sistema de som do estádio anunciaram aos torcedores a paralisação da partida e orientaram que buscassem abrigo nas áreas internas do Orlando City Stadium. A partida foi paralisada após o aviso de "weather delay" — nomenclatura em inglês utilizada para alertar o adiamento de eventos devido a condições climáticas adversas, geralmente associadas à chegada de tempestades intensas.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo tem mudanças para encarar o Chelsea no Mundial; veja escalação

Auckland City em ação contra o Benfica, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C, do Mundial de Clubes (Foto: Federico Parra/AFP)

➡️ Neymar revela que quase disputou o Mundial de Clubes pelo Fluminense

Essa foi a segunda e última partida da Copa do Mundo de Clubes realizada no Orlando City Stadium, e, assim como a anterior, também precisou ser interrompida por conta do clima. No primeiro confronto, entre Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai, válido pelo Grupo F, o início foi atrasado em mais de uma hora devido a uma tempestade de raios na região.

O cenário tem se repetido com frequência durante a competição: quatro jogos já sofreram paralisações pelo protocolo de condições climáticas adversas, todas causadas por tempestades severas. Além dos dois confrontos disputados no Orlando City Stadium, as partidas entre Pachuca x RB Salzburg e Palmeiras x Al Ahly, também foram interrompidas. Este foi o quarto “weather delay” registrado em apenas três dias, evidenciando a forte influência do clima sobre o andamento do torneio.

continua após a publicidade

Flórida sofre com instabilidade climática

A Flórida é conhecida por ter um clima bastante instável, especialmente durante o verão (de maio a outubro). Neste período, é comum que os dias comecem ensolarados e depois surjam tempestades no fim da tarde — muitas vezes fortes, com trovões e relâmpagos.

O que diz a Fifa sobre paralisações no Mundial de Clubes?

No artigo 35 do regulamento, que aborda as regras do jogo, a Fifa explica que as paralisações devem acontecer a qualquer sinal de clima extremo. As decisões, portanto, ficam nas mãos da arbitragem, seguindo as leis do comitê médico.

"Condições climáticas extremas podem justificar a implementação de pausas para resfriamento durante a partida, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Comitê Médico da FIFA e/ou documentados no Manual de Medicina de Emergência do Futebol da FIFA. Tais pausas serão consideradas partida a partida. A responsabilidade pela implementação e controle das pausas para resfriamento é do árbitro."

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.