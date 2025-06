COLUMBIA (EUA) - O tricolor das Laranjeiras ajeita os últimos detalhes para encarar a Internazionale de Milão pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Os comandados de Renato Gaúcho têm um encontro marcado contra os italianos vice campeões da Champions League no estádio Bank of América, em Charlotte, na Carolina do Norte, na próxima segunda-feira (30), às 16 horas, horário de Brasília.

Quem já está treinando com o grupo é Yeferson Soteldo, venezuelano contratado junto ao Santos, mas que ainda não estreou na fase de grupos por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda de grau 2.

Redes sociais inflamam torcida

As redes sociais do Fluzão amanheceram chamando a torcida. Em duas publicações neste domingo, o perfil oficial do Instagram chamam os tricolores para apoiar o time, mesmo à distância.

