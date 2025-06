COLÚMBIA (EUA) - Thiago Silva ficou fora do último jogo do Fluminense, contra o Mamelodi, mas mesmo assim carrega um número interessante neste Mundial de Clubes.

Jogador de linha mais velho da competição, aos 40 anos, lidera o aproveitamento dos duelos áereos, segundo um levantamento do OptaPaolo, perfil de estatísticas italiano que fez uma análise do jogador pensando na possibilidade de retorno contra a Inter de Milão, em jogo válido pelas oitavas de final da competição.

Ao todo, a porcentagem de aproveitamento é de 83%. Isto é, 10 de 12 disputas pelo ar feitas com êxito. A análise é feita tomando em consideração atletas que tenham, pelo menos, dez lances assim no Mundial inteiro.

Fluminense pretende ter Thiago Silva à disposição contra a Inter de Milão (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Thiago Silva pode estar de volta

Neste sábado, dia 28 de junho, Soteldo e Thiago Silva participaram da atividade no gramado. O venezuelano, contratado na véspera do Mundial de Clubes, fez seu primeiro treino com o grupo. Recuperando-se de uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda, o meia vinha treinando sozinho nos últimos dias e apresentou evolução em sua recuperação.

A presença do zagueiro em campo pode trazer alívio ao torcedor do Fluminense. Na última quarta-feira (25), Thiago Silva sentiu um desconforto muscular e ficou fora do empate contra o Mamelodi Sundowns. O jogador segue em recuperação para estar à disposição nas oitavas de final.

O Fluminense entra em campo na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), contra a Inter de Milão, no estádio Bank of América, em Charlotte, na Carolina do Norte. O Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final ao terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo F, com uma vitória e dois empates. Por outro lado, o time italiano foi líder de sua chave, com duas vitórias e um empate.