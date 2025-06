Palmeiras ou Botafogo: Quem avançar do confronto brasileiro jogará as quartas de final na sexta-feira (04/07) às 22h. A semifinal para esta chave será na terça (08/07) às 16h, e a final no domingo (13/07) às 16h.

Fluminense: Caso avance, joga as quartas na sexta (04/07) às 16h, a semifinal na terça (08/07) às 16h, e a final no domingo (13/07) às 16h.