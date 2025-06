Soteldo treina e vira opção do Fluminense contra Inter de Milão

O tricolor das Laranjeiras ajeitou os últimos detalhes para encarar a Internazionale de Milão pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Os comandados de Renato Gaúcho têm um encontro marcado contra os italianos vice campeões da Champions League no estádio Bank of América, em Charlotte, na Carolina do Norte, na próxima segunda-feira (30), às 16 horas, horário de Brasília.

O venezuelano Yeferson Soteldo treinou normalmente neste domingo (29) e é uma das opções do do treinador para a partida.

Esse é o terceiro dia consecutivo que o meia treina. Soteldo vive a expectativa de estrear com a camisa tricolor. Contratado na última janela de transferências, ele teve constatada uma lesão muscular de grau 2 logo após desembarcar nos Estados Unidos. Recuperado, ele virou opção para Renato.

Quem também se fez presente no gramado da Universidade da Carolina do Sul foi zagueiro Thiago Silva, que foi poupado na última partida, contra o Mamelodi Sundowns, após um desconforto muscular contra o Ulsan HD.

