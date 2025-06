Inter de Milão ajusta preparação para duelo contra o Fluminense no Mundial

COLÚMBIA (EUA) — A Inter de Milão iniciou os ajustes finais para o confronto diante do Fluminense, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista para a Fifa, o goleiro suíço Yann Sommer destacou a importância de uma preparação cuidadosa para encarar um adversário desconhecido.

O duelo será nesta segunda-feira (30), às 16h de Brasília, no Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Sul. Quem avançar enfrenta o vencedor de Manchestes City e Al-Hilal, que jogam às 22h, também de Brasília.

— Temos que nos preparar muito bem. Vimos alguns melhores momentos dos jogos deles, mas, é claro, nunca jogamos contra o Fluminense, então será uma preparação um pouco diferente. Vamos assistir a muitos vídeos, melhores momentos, como jogam, e então vamos preparar nosso jogo para enfrentar o Fluminense. Será, é claro, importante. Acho que também será difícil nos duelos, como foram todos os jogos que tivemos até agora, mas estaremos prontos — disse Sommer.

A equipe italiana é considerada favorita para levar a vaga, mas o treinador Renato Gaúcho adota um discurso de coragem para enfrentar os clubes europeus, como foi contra o Borussia Dortmund, na primeira rodada da fase de grupos. O comandante tricolor afirmou que neste tipo de jogo os atletas tendem a ficar mais concentrados por conta da dificuldade e exigência.

Lautaro Martinez no aquecimento para enfrentar o River Plate no Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A campanha da Inter de Milão

A Inter de Milão iniciou sua campanha no Mundial de Clubes com um empate em 1 a 1 com o Monterrey, do México. Na sequência, embalou duas vitórias: 2 a 1 sobre o Urawa Reds, do Japão, e 2 a 0 contra o River Plate em um jogo com duas expulsões pelo lado do time argentino. Assim, passou na primeira colocação do Grupo com sete pontos.

O artilheiro do time é Lautaro Martínez, com dois gols feitos, mas a defesa italiana também merece destaque. Junto com o Fluminense e Bayern, está entre os times que menos cedeu grandes chances aos adversários.