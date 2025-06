Fluminense: Soteldo admite responsabilidade por condição física

CHARLOTTE (EUA) - Soteldo abriu o jogo sobre sua condição física e assumiu a culpa de ter ficado fora dos jogos do Fluminense no Mundial de Clubes. O atleta deu entrevista às vésperas do jogo contra a Inter de Milão, que vale pelas oitavas de final da competição e irá definir o futuro do Flu.

Soteldo vive a expectativa de estrear com a camisa tricolor. Contratado na última janela de transferências, ele teve constatada uma lesão muscular de grau 2 logo após desembarcar nos Estados Unidos. Negociado pelo Santos, assumiu a culpa de não ter chegado nas melhores condições.

- É minha responsabilidade reconhecer que eu não estava bem para jogar. Comecei a atuar pelo Santos, mas acabei sendo forçado a participar de algumas partidas. Também, pelo momento que o clube vivia, eu quis ajudar, mas isso acabou me atrapalhando. Acho que faz parte entender que, quando você está bem, pode ir; quando não está, não pode - disse Soteldo.

Recuperado, elogiou o departamento médico do Fluminense. Para ele, falta só recuperar totalmente a parte física.

- Até agora, estou aqui e estou feliz. O departamento médico, com uma equipe multidisciplinar, tem me tratado muito bem desde que cheguei. Acredito que isso fez toda a diferença. Agora, só falta recuperar 100% da parte física - completou Soteldo.

Soteldo pode ser novidade na próxima fase do Mundial (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Soteldo deve ser opção para Renato Gaúcho

O venezuelano treinou normalmente neste domingo (29) e é uma das opções do treinador para a partida.

Quem também se fez presente no gramado da Universidade da Carolina do Sul foi zagueiro Thiago Silva, que foi poupado na última partida, contra o Mamelodi Sundowns, após um desconforto muscular contra o Ulsan HD.

O Fluminense um encontro marcado contra a Inter de Milão no estádio Bank of América, em Charlotte, na Carolina do Norte, na próxima segunda-feira (30), às 16 horas, horário de Brasília.