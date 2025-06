Há chance de John Kennedy retornar ao Fluminense? Entenda a situação

Após eliminação do Pachuca do Mundial de Clubes, um burburinho começou a rolar a respeito de uma possível volta de John Kennedy, autor do gol da Libertadores 2023, às Laranjeiras. De acordo com um jornalista mexicano, há interesse por parte do jogador. A partir disso, o Lance! procurou saber: é possível trazer o Urso de volta ao Fluminense?

John Kennedy comemora o gol do título da Libertadores de 2023 (Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Para começar, precisamos esclarecer a situação do atleta: John Kennedy ainda pertence ao Tricolor. Ele está emprestado ao time mexicano até dezembro de 2025, tendo o clube até o fim deste ano para exercer a opção de compra. Contudo, ao contrário do que vinha ocorrendo sob a gestão do treinador uruguaio Guillermo Almada, com o técnico Jaime Lozano, o atual camisa 10 vem sendo pouco aproveitado.

Após a saída do Pachuca do Mundial de Clubes, os jornalistas mexicanos Alan Pablo e Raúl Gómez afirmaram que, por descontentamento do jogador, a permanência é vista como pouco provável.

Caso isso ocorra, a volta ao Fluminense é o natural, com excessão de não ser de interesse do clube, que buscaria novo empréstimo. No entanto, também é de interesse do Tricolor a volta do atacante, que vê nele capacidade de agregar ao elenco. Só que o clube está em compasso de espera para ver como se desenrola o desfeixo com o time mexicano. Por isso, até o momento, nenhuma conversa foi aberta.

Até o momento, John Kennedy tem 22 jogos pelo Pachuca, com 9 gols marcados e 2 assistências. Para tê-lo por empréstimo, o clube mexicano desembolsou três milhões de reais e tem opção de compra estipulada em seis milhões de dólares (cerca de 34 milhões de reais) por 70% dos direitos do jogador de 23 anos.

