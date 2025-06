Renato Gaúcho revela planejamento do Fluminense para encarar a Inter de Milão

CHARLOTTE (EUA) — Renato Gaúcho deu entrevista coletiva neste domingo, dia 29 de junho, um dia antes do Fluminense encarar a Inter de Milão pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Entre muitos assuntos abordados, o técnico deu o "caminho" que está adotando para preparar o Flu pensando no encontro com a equipe italiana.

Para Renato, o foco é uma das chaves para vencer qualquer jogo ou ao menos ser competitivo. O treinador explicou de que forma ele estimula seus atletas estarem concentrados na maior parte do jogo.

- É muito fácil, pelo menos da maneira que eu trabalho, na sala de vídeo. Eu passo o vídeo, eu mostro exatamente o que acontece nos outros jogos quando não se tem atenção. Então eu mostro na teoria, no vídeo, e cobro de exemplo na prática dentro do campo. Então os exemplos estão aí: concentrou, ficou focado no trabalho, vai evitar que se tome um gol. O que a gente não pode é proporcionar pro adversário um gol fácil, porque daí você tem que dar espaço, vai ter que mudar esquema e aí a coisa pode se complicar. Se você estiver concentrado o tempo todo, vai evitar muito pro adversário crescer na partida, e principalmente que ele comece a criar a situação de gol, ou mesmo o gol - explicou o técnico.

- Eu costumo falar pra eles uma historinha justamente sobre a concentração. A maioria aqui são pais de família, eu pergunto: vocês andam num shopping com o filho de vocês, de um ano e meio, dois anos, e dão as costas pra ele? Ninguém dá, né? Porque se der as costas, infelizmente alguma coisa vai acontecer. A mesma coisa no jogo, se você não tiver focado alguma coisa de ruim pode acontecer. Então isso eu martelo muito na cabeça deles - completou.

Renato Gaúcho falou às vésperas de jogo contra a Inter de Milão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Renato fala sobre Thiago Silva e Soteldo

A partida acontece nesta segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), às 16h (de Brasília). Renato respondeu se terá Thiago Silva, fora do último jogo, e Soteldo, que estava lesionado, de volta.

- Esse é um jogador fundamental pro meu esquema. Ele é um líder, é o capitão do time. É basicamente um treinador dentro do campo, pela experiência que tem. Eu troco bastante ideias com ele, ele conversa bastante com os companheiros dele dentro do campo. Ele é uma segurança para a gente ali atrás. Ele é bom em tudo. O futebol dele a gente nem se fala, que é até bonito de ver o Thiago Silva jogando. Espero que ele possa estar bem para a partir de amanhã, porque eu tenho certeza de que ele vai ser importante para a gente. Se ele estiver em campo, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante - respondeu sobre Thiago.

- Temos que dar parabéns ao nosso departamento médico, ao nosso fisioterapeuta, o Filé, gênio. Ele conseguiu recuperar o Soteldo da lesão, lógico que ainda não se encontra 100%, até porque não treinou na maioria dos dias com o grupo, somente os últimos três dias que ele estava presente nos treinamentos normais com os demais companheiros. Mas é um jogador que sem dúvida alguma, com 15, 20, 30 minutos pode nos ajudar bastante. Ele vai na concentração, ele vai para o banco, e eu tenho certeza que a gente precisa dele, até pela experiência dele. que é um jogador de alto nível, que está acostumado a jogos grandes. Então se precisar, tenho certeza que em alguns minutos ele vai nos ajudar — revelou Renato Gaúcho sobre Soteldo.