Cano revela receita do Fluminense para vencer a Inter de Milão no Mundial

CHARLOTTE (EUA) — Germán Cano, um dos destaques do elenco do Fluminense, projetou a decisão do Fluminense contra a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, que acontece nesta segunda-feira, dia 30 de junho.

Cano deu a letra: concentração máxima. Para o jogador, a intenção é manter o gol tricolor "zerado" e buscar as melhores oportunidades.

- Cada jogo é diferente, mas a intensidade com que se joga aqui é muito alta. Você precisa estar 100% concentrado, porque, em qualquer momento, pode levar um gol. Por isso, acredito que a chave vai ser manter o nosso gol zerado e criar boas oportunidades para decidir a partida e avançar de fase. Está tudo muito equilibrado - disse Cano.

Cano também fez uma análise geral do desempenho do Fluminense. De acordo com as suas palavras, o importante é focar em passar de fase.

- Como eu disse no jogo, é sempre importante passar de fase e chegar aos momentos decisivos. Estamos muito bem preparados, e estou muito feliz por jogar aqui - completou.

Cano abre o jogo sobre condição física

Em abril, Cano sofreu uma lesão no joelho. Antes do time viajar para a disputa do Mundial de Clubes, o jogador estava plenamente recuperado. Neste domingo, também falou sobre sua parte física.

- Já estive muito bem. Agora, 100% recuperado, estou aos poucos atingindo o ritmo que precisava. Mas, com certeza, me preparei muito para jogar e oferecer meu melhor desempenho aqui. Sempre acreditei que, a qualquer momento, estaria pronto para atuar. E a recuperação tem sido tranquila - esclareceu.

O Fluminense um encontro marcado contra a Inter de Milão no estádio Bank of América, em Charlotte, na Carolina do Norte, na próxima segunda-feira (30), às 16 horas, horário de Brasília.