AO VIVO: Assista à live do Lance! no dia do confronto entre Botafogo e Palmeiras

O futebol brasileiro terá um sábado (28) marcante. Às 13h (de Brasília), Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em um confronto decisivo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em jogo, uma vaga entre os oito melhores times do planeta. O vencedor seguirá vivo na competição, enquanto o derrotado dará adeus ao torneio e iniciará o retorno ao Brasil.

Ambas as equipes mantêm o suspense quanto às escalações. No lado alviverde, há a expectativa pelo retorno de Aníbal Moreno, que ficou fora da última partida, contra o Inter Miami, devido a um edema na coxa esquerda. Já no Glorioso, Artur Jorge não poderá contar com Gregore, suspenso, e ainda tem dúvidas sobre Jair Cunha, que participou apenas parcialmente do treino da sexta-feira.

Vitor Roque divide bola com Jair no duelo entre Palmeiras e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Comentaristas também projetam o duelo entre Chelsea e Benfica, às 17h, no Bank of America Stadium, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O vencedor desse confronto enfrentará quem passar de Botafogo x Palmeiras, em duelo válido pelas quartas de final.

