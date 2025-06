Palmeiras x Botafogo em mata-matas; veja o retrospecto

A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo ganha um novo capítulo decisivo neste sábado, 28 de junho de 2025, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, na Filadélfia. Será o primeiro confronto entre os dois gigantes do futebol brasileiro em um torneio intercontinental, com vaga nas quartas de final em jogo e clima de revanche. Em 2024, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores em um duelo eletrizante e equilibrado. O Lance! relembra os confrontos entre Palmeiras x Botafogo em mata-matas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo da história, Palmeiras e Botafogo protagonizaram confrontos de alto nível em diferentes competições nacionais e continentais. A disputa direta por classificações e títulos elevou a temperatura da rivalidade, que sempre foi marcada por equilíbrio, alternância de domínio e partidas memoráveis. Desde o Brasileirão de 1972 até a Série B de 2003, passando por Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Torneio Rio-São Paulo, o mata-mata entre as equipes quase sempre teve emoção do início ao fim.

No total, os clubes já disputaram oito confrontos eliminatórios diretos (incluindo ida e volta ou jogo único). O Palmeiras levou a melhor em cinco ocasiões, enquanto o Botafogo avançou em duas. Isso porque algumas decisões foram muito equilibradas, como na Copa do Brasil de 1999, quando a vaga foi decidida nos pênaltis, e na Sul-Americana de 2012, quando o critério do gol fora de casa beneficiou o Verdão. A mais recente lembrança é a classificação botafoguense na Libertadores de 2024.

continua após a publicidade

A partida deste sábado marca não apenas um reencontro, mas uma rara oportunidade para as duas equipes escreverem história no cenário internacional. O vencedor poderá enfrentar nas quartas de final o Benfica ou o Chelsea. Com retrospecto acirrado e rivalidade renovada, o confronto promete ser um dos grandes destaques da fase de oitavas do Mundial.

Todos os confrontos entre Palmeiras x Botafogo em mata-matas

Copa Libertadores 2024 – Oitavas de final

14/08/2024 – Botafogo 2 x 1 Palmeiras (Estádio Nilton Santos)

21/08/2024 – Palmeiras 2 x 2 Botafogo (Allianz Parque)

Botafogo classificado com 4 a 3 no agregado.

continua após a publicidade

Copa Sul-Americana 2012 – Segunda fase

01/08/2012 – Palmeiras 2 x 0 Botafogo

22/08/2012 – Botafogo 3 x 1 Palmeiras

Palmeiras classificado pelo critério do gol fora (3 a 3 no agregado).

Torneio Rio-São Paulo 2000 – Semifinal

19/02/2000 – Botafogo 0 x 0 Palmeiras

23/03/2000 – Palmeiras 3 x 1 Botafogo

Palmeiras classificado à final.

Copa do Brasil 1999 – Semifinal

28/05/1999 – Palmeiras 1 x 1 Botafogo

11/06/1999 – Botafogo 1 x 1 Palmeiras

Botafogo classificado nos pênaltis (4 a 2).

Copa do Brasil 1998 – Oitavas de final

10/03/1998 – Botafogo 2 x 1 Palmeiras

24/03/1998 – Palmeiras 1 x 0 Botafogo

Palmeiras classificado pelo critério do gol fora (2 a 2 no agregado).

Torneio Rio-São Paulo 1997 – Quartas de final

18/01/1997 – Botafogo 2 x 3 Palmeiras

23/01/1997 – Palmeiras 1 x 1 Botafogo

Palmeiras classificado com 4 a 3 no agregado.

Campeonato Brasileiro 1972 – Final

23/12/1972 – Palmeiras 0 x 0 Botafogo (Estádio Morumbi)

Palmeiras campeão brasileiro por ter melhor campanha.

Retrospecto resumido

Confrontos eliminatórios diretos: 7

Palmeiras classificado: 5 vezes

Botafogo classificado: 2 vezes

Jogos disputados (ida e volta): 13

Competições envolvidas: Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro

Outras três ocasiões de disputa de título

Não foram confrontos mata-mata, mas em outras três oportunidades Palmeiras e Botafogo disputaram títulos. Em 2003, na Série B, o já campeão Palmeiras venceu o já vice-campeão Botafogo na última rodada do quadrangular final por 4 a 1. Em 2023, com uma virada espetacular no Nilton Santos, o Palmeiras venceu o então líder Botafogo por 4 a 3 e embalou para o título. Em 2024, o Fogão bateu o Verdão no Allianz Parque por 3 a 1 na reta final do Brasileirão, ultrapassando o rival e acabando campeão, com o Alviverde em segundo.

O que esperar das oitavas do Mundial de Clubes 2025

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, 28 de junho de 2025, às 13h (horário de Brasília), em Filadélfia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. É o único confronto entre brasileiros nesta fase da competição. O Verdão chega ao mata-mata após liderar o Grupo A com campanha sólida, enquanto o Glorioso avançou em segundo lugar no Grupo B, embalado por uma vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain. O vencedor do duelo garante vaga nas quartas de final do torneio intercontinental.