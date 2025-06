Benfica x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Benfica x Chelsea se enfrentam neste sábado (28), às 17h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. O confronto, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

O Benfica encerrou a fase de grupos do Mundial com 7 pontos e garantiu a liderança do Grupo C. A equipe portuguesa ficou à frente do Bayern de Munique, que somou 6 pontos e também avançou para a próxima fase. Ambos deixaram para trás o Boca Juniors, que terminou com 2 pontos, e o Auckland City, lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Com duas vitórias e um empate, o Benfica se classificou de forma invicta, mesmo com o Bayern ostentando o melhor ataque do grupo, com 12 gols marcados.

Oitavas de Final Mundial de Clubes

Já o Chelsea terminou a fase de grupos com 6 pontos e garantiu a segunda colocação no Grupo D do Mundial. Os ingleses integraram a chave ao lado do Flamengo, que liderou com 7 pontos. A equipe londrina venceu duas partidas e sofreu uma derrota, classificando-se com um ponto a menos que os brasileiros. Já os outros dois integrantes da chave, Espérance de Tunis (3 pontos) e LAFC (1 ponto), foram eliminados da competição.

➡️Simule os resultados do Mundial de Clubes

Histórico de confrontos

Chelsea e Benfica se enfrentaram três vezes na história, e o retrospecto é amplamente favorável ao clube inglês. O Chelsea venceu os três confrontos disputados, incluindo uma vitória por 2 a 1 em Lisboa, em 2013, pela final da Liga Europa — a mais recente entre as equipes. Na ocasião, Fernando Torres e Ivanovic marcaram para os ingleses, enquanto Óscar Cardozo descontou para os portugueses.

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca (Foto: Divulgação / Chelsea)

Confira as informações do jogo entre Benfica x Chelsea

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA X CHELSEA

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: sábado, 28 de junho de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

🚩 Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Renato Sanches, Prestianni, Di María, Aktürkoğlu (Schjelderup); Pavlidis. (Técnico: Bruno Lage)

CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo (Chalobah), Badiashile, Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer; Pedro Neto, Madueke, Delap. (Técnico: Enzo Maresca)