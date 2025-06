Palmeiras x Botafogo: Kléber Gladiador crava resultado e sugere reserva a medalhão

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Ao Lance!, Kléber Gladiador, ex-jogador do Alviverde, previu uma vitória da equipe de Abel Ferreira.

Para o ex-jogador, as vitórias recentes do Botafogo sobre o Palmeiras não podem servir de parâmetro. Kléber pontuou que o confronto pelo Mundial de Clubes é algo inédito, e por isso, deverá ser diferente das partidas recentes entre as equipes, onde os resultados foram melhores para o Alvinegro.

- Acho que o Palmeiras vai passar. Será um jogo difícil, mas acredito em uma vitória por 2 a 1 contra o Botafogo. Na minha opinião, o retrospecto recente não interfere na partida. São jogadores experientes com treinadores vitoriosos. Todos sabem que cada jogo tem a própria história. Será bem diferente das outras partidas entre as duas equipes - opinou o ex-jogador, que atua como comentarista do programa "Arena SBT".

Mudança tática?

Além disso, Kléber também sugeriu uma mudança no esquema tático de Abel Ferreira. De acordo com o antigo atacante, o meia Maurício vive um melhor momento que Raphael Veiga e, por isso, deveria ser titular na partida.

- Acho que o Raphael Veiga não está bem. É um jogador vitorioso, que tem muita história no clube, que é ídolo do clube. Mas nesse momento o Maurício está melhor. Se fosse fazer uma mudança, seria essa - analisou.

Dá para sonhar com o título do Mundial de Clubes?

Para finalizar, ex-jogador falou sobre as esperanças no torneio da Fifa. Ele destacou que será difícil um brasileiro chegar a conquista do título, mas não destacou a imprevisibilidade do futebol.

- Acho difícil chegar a final do Mundial. Mas não é impossível. Os clubes brasileiros já surpreenderam muito a gente nesse início de torneio. Acredito que o fato de estarmos em um início de temporada pode nos ajudar bastante. Os europeus também não estavam preparados para enfrentarem um estilo de jogo sul-americano - concluiu.