Palmeiras x Botafogo no Mundial vai além da rivalidade recente

O sorteio do Mundial de Clubes da Fifa foi cruel com o Botafogo e colocou a equipe de Renato Paiva nos caminhos de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, potências do futebol europeu. Com uma campanha heroica, a classificação veio com a segunda colocação do Grupo B e quis o destino que o adversário nas oitavas de final fosse um velho conhecido: o Palmeiras, neste sábado (28), às 13h (de Brasília).

Duas das principais forças do futebol brasileiro viajaram para os Estados Unidos em busca de boas campanhas, sabendo das dificuldades de suas chaves e medirão forças por algo histórico. Quem passar, irá enfrentar o vencedor de Chelsea x Benfica nas quartas de final - adversários que não brilharam na primeira fase.

Algoz em 2023 com a virada histórica no Nilton Santos, o time comandado por Abel Ferreira chega com as mágoas de 2024, quando foi eliminado na Libertadores e perdeu em casa um dos jogos decisivos do Brasileirão. No único duelo deste ano, empate sem gols em São Paulo com grande atuação do Alvinegro na estreia de Rafael Paiva.

Em 2024, Botafogo venceu o Palmeiras e encaminhou o título brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

- A cada jogo, você monta uma estratégia diferente. São jogadores diferentes do ano passado para esse ano. Eu acho que é uma forma diferente também do primeiro jogo do Brasileiro para esse momento agora. É fundamental você ter estratégias. Principalmente quando você enfrenta o Palmeiras, e acredito que do outro lado também eles estão pensando da mesma forma - disse Marlon Freitas, capitão do Botafogo.

Pensando no choque entre duas potências, fica a confiança para a sequência do ano. Botafogo e Palmeiras disputam nas primeiras posições da tabela do Brasileirão e estão nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Ir longe no Mundial dá boas credenciais.

Palmeiras x Botafogo terá premiação robusta

Além da rivalidade e sequência na competição, mantendo vivo o sonho do título da primeira edição do Mundial de Clubes, a parte financeira também entra em jogo. Quem avançar de fase receberá a quantia de 13,1 milhões de dólares (cerca de R$ 72 milhões).

A nível de comparação, o montante é consideravelmente maior em relação ao prêmio do título brasileiro de 2024, de R$ 48,1 milhões, e se aproxima da atual edição da Copa do Brasil, que pagará R$ 77 milhões.