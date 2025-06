FILADÉLFIA (EUA) - Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira alternou entre um tom sereno e outro incomodado ao responder sobre as recentes declarações de Estêvão. Após o empate com o Inter Miami, que garantiu a primeira colocação do Grupo A, o jovem revelou "ser muito difícil" se manter focado em meio à eminente transferência para o Chelsea.

Palmeiras cria clima de Copa no Mundial e leva vantagem em relação a rivais brasileiros

Assim como em outras oportunidades, o treinador aproveitou a coletiva para alfinetar os jornalistas e se mostrou satisfeito com o rendimento de Estêvão, eleito pela Fifa o melhor jogador dos dois primeiros compromissos do Verdão na competição.

- Não tenho mais nada a dizer (sobre o rendimento do Estêvão). Foram vocês que escolheram (dar o prêmio de melhor em campo para o atacante nas duas primeiras partidas), não eu. Eu não sei o que vocês (imprensa) querem. Eu acho que é perfeitamente normal (ele dividir atenções com o Chelsea). Vocês sabem qual é a diferença entre o ser humano e um animal? São os sentimentos e as emoções. É normal, nesse tipo de jogo, estarmos mais nervosos, ansiosos. É normal um moleque que tinha um sonho e está vendo esse sonho se realizar - afirmou, claramente incomodado.

Na sequência, Abel utilizou a situação de Willian, ex-jogador do Corinthians que rescindiu contrato com o clube após pressão e ameaças, para exemplificar as dificuldades de atuar no futebol brasileiro.

- É normal o que ele está sentindo. E o moleque, que já tem 18 anos, ingênuo, falou aquilo que sentia. Porque é normal o que está sentindo. E uma boa parte de vocês… o torcedor… isso é o que vocês fazem com os jogadores aqui? Façam um resumo. Jogadores de topo, que jogaram no Brasil e no exterior. Eles vão falar sobre o que a mídia faz aqui com os jogadores e com os treinadores. Ouçam. Não é o que o Abel diz. São jogadores e treinadores de topo. O Willian, que jogou no Corinthians, por exemplo.

Mas eu entendo. Isso é o que vende. Vende mais o sangue, a crítica. Está certo. Isso é o que vende hoje. E ganhamos todos dinheiro de uma forma, ou vocês ganham de outra - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, defende Estêvão durante coletiva de imprensa (Foto: Cesar Greco /Palmeiras)

Palmeiras joga pela vaga, e Estêvão para evitar a despedida

Estêvão pode realizar sua última partida com a camisa alviverde caso o Palmeiras seja eliminado pelo Botafogo no próximo sábado (28). Negociado ao Chelsea, da Inglaterra, o jogador irá se apresentar ao novo clube após o término do Mundial.

Ironias do destino à parte, o jovem pode enfrentar justamente sua próxima equipe nas quartas de final. Sorteados no mesmo lado da chave, Chelsea e Palmeiras se enfrentarão em uma eventual quartas de final, caso vençam seus respectivos jogos.