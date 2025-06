Quem é favorito no jogo entre Palmeiras e Botafogo? Jornalistas opinam

Palmeiras e Botafogo fazem o primeiro jogo das oitavas de final do Mundial de Clubes neste sábado (28), às 13h. O Lance! ouviu alguns jornalistas que opinaram sobre um possível favoritismo no duelo no Lincoln Financial Field, na Philadelphia. Veja algumas opiniões abaixo:

Paulo Vinícius Coelho (UOL)

"Botafogo. Porque tem tido vantagem nos últimos seis confrontos, com três vitórias sobre o Palmeiras"

Cícero Mello (ESPN)

"Esse para mim é o jogo mais imprevisível das oitavas de final, não tem favorito. Há um equilíbrio total. O Palmeiras ainda não conseguiu mostrar o futebol que ele pratica no Brasileirão e Libertadores. No Mundial, o melhor desempenho foi contra o Porto, mas, ainda assim, não foi suficiente para vencer um time que é, no máximo, razoável. O Botafogo, da mesma forma, teve atuações irregulares. Contra o Atlético foi ruim, por exemplo. Não tem favorito, não tenho a menor ideia de quem vai ganhar"

Alexandre Praetzel (Rádio Bandeirantes)

"O Palmeiras é favorito"

Beto Jr (Charla Podcast)

"É um jogo muito equilibrado, mas no recorte recente o Botafogo tem levado a melhor. Não sei se isso tem tanta influência no Mundial, até pela mudança de treinador. Eu estou na expectativa de um jogo tão equilibrado que deve ir para prorrogação e até pênaltis. Acho que para esse jogo não tem favorito"

Fernando Campos (CazéTV)

"Eu realmente acho que não tem favorito nesse confronto. Duelo muito equilibrado. O Botafogo faz uma Copa do Mundo de nível superior até aqui e mostrou isso em um grupo da Morte, mas o Palmeiras do Abel Ferreira é fortíssimo e sempre soube jogar jogos desse tamanho em mata-mata. Será no detalhe"

Vitor Guedes (Lance!)

"O Botafogo é o atual campeão brasileiro e sul-americano e, apesar de ter avançado em segundo, fez uma fase de grupo superior ao Palmeiras. Por outro lado, o Alviverde está mais acostumado a decidir nos últimos anos. Para não ficar no muro, o ligeiro favoritismo alvinegro se deve ao fato de o Palmeiras ter um péssimo retrospecto na decisão por pênaltis"

Palmeiras x Botafogo - Mundial de Clubes

Data e horário: sábado, 28 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Lumen Field, na Filadélfia (EUA)

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

ARBITRAGEM

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). (Técnico: Abel Ferreira)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Artur, Igor Jesus e Savarino. (Técnico: Renato Paiva)