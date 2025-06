O Mundial de Clubes terá um clássico brasileiro logo nas oitavas de final. Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28), às 13h (de Brasília), em um duelo que, além da rivalidade, garante um time do país na próxima fase da competição. Quem chega como favorito?

O Botafogo vem de uma classificação heroica no chamado "grupo da morte", venceu o PSG e deixou para trás o gigante Atlético de Madrid. Já o Palmeiras, apesar da liderança do Grupo A, também teve um caminho duro e só confirmou a primeira colocação na última rodada, em uma chave que contava com o Porto. Para responder à pergunta, o Lance! ouviu seus colunistas.

Análise: Quem é o favorito entre Palmeiras e Botafogo?

Visão de Eduardo Tironi

Para o colunista Eduardo Tironi, o time de Abel Ferreira tem uma pequena vantagem no confronto, principalmente pela força do elenco e pela experiência em momentos decisivos.

— Eu acho o Palmeiras levemente favorito. Tem time mais equilibrado e elenco melhor. O banco pode ser fundamental no calor dos EUA — analisa Tironi.

Ele também pondera sobre a situação do rival, que agora entra em campo com outra responsabilidade.

— A boa fase do Botafogo se resume ao jogo contra o PSG. Mas agora entra em campo sem ser franco-atirador, o que aumenta a pressão. Do lado palmeirense, o time de Abel sabe manejar bem momentos ruins como este — completa.

Maurício e Flaco López comemoram gol do Palmeiras no Mundial de Clubes. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Visão de Gustavo Fogaça (Guffo)

Para Gustavo Fogaça, o confronto é o auge de uma rivalidade recente e justa. No entanto, ele vê o Palmeiras atual de forma diferente de anos anteriores.

— Costumo dizer que esse é o Palmeiras "menos competitivo" da era Abel Ferreira. Não costuma pressionar defensivamente como antes. É um Palmeiras mais claudicante? Sim. Mas mesmo assim, tem um poder mental impressionante e jogadores de alto nível técnico individual.

Sobre o Botafogo, Guffo destaca a surpreendente mudança de estilo durante o torneio.

— Dos brasileiros, o Botafogo foi o que mais surpreendeu, pois conseguiu achar um novo modelo de jogo. Um jeito mais reativo, deixando a bola com o adversário e aproximando as linhas para "emblocar" defensivamente. Ofensivamente, o time vai depender de não desperdiçar as chances dos contra-ataques e bolas paradas. Ser eficiente no tempo normal é a maior chance de classificação do Fogão.