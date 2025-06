Veja o valor milionário que está em jogo entre Palmeiras e Botafogo

O Mundial de Clubes 2025 terá o primeiro confronto entre brasileiros. Palmeiras e Botafogo estarão frente a frente no próximo sábado (28) para decidir uma vaga nas quartas de final. Além da chance de seguirem vivo no torneio, os clubes almejam a classificação pensando na premiação milionária.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Até o momento, as equipes já faturaram uma bolada em bonificações. Ambos receberam o mesmo valor: US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões). Desses, US$ 15,21 milhões foram em premiações pela participação e US$ 11,5 milhões por desempenho.

Igor Jesus comemora o gol marcado pelo Botafogo contra o PSG (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Agora, os times têm a chance de faturarem mais uma recompensa neste Mundial de Clubes. O clube que passar de fase vai arrecadar US$ 13,125 milhão (R$ 73 milhões), valor maior que a compensação concedida ao campeão do Brasileirão.

continua após a publicidade

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões

: entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões América do Sul : US$ 15,21 milhões

: US$ 15,21 milhões Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 milhões

: US$ 9,55 milhões Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 milhões

: US$ 2 milhões Empate na fase de grupos : US$ 1 milhão

: US$ 1 milhão Oitavas de final : US$ 7,5 milhão

: US$ 7,5 milhão Quartas de final : US$ 13,125 milhão

: US$ 13,125 milhão Semifinais : US$ 21 milhão

: US$ 21 milhão Vice-campeão : US$ 30 milhões

: US$ 30 milhões Campeão: US$ 40 milhões

➡️Premiação do Mundial de Clubes 2025: veja quanto seu time pode ganhar

Palmeiras em campo contra o Porto na estreia pelo Mundial de Clubes. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nas oitavas do Mundial

Rivais nas duas últimas temporadas, Botafogo e Palmeiras avançaram em grupos equilibrados no Mundial de Clubes. O Verdão garantiu a liderança do Grupo A, que também contou com o Inter Miami, de Lionel Messi, como segundo colocado e cinco pontos conquistados. Porto e Al-Ahly foram eliminados da competição.

O Glorioso, por sua vez, fez história ao avançar com seis pontos no Grupo B, graças às vitórias sobre o Seattle Sounders e o Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid, apontado como um dos favoritos da chave, acabou eliminado.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Curiosamente, a classificação de ambos foi definida nos minutos finais. O gol de Griezmann, do Atlético de Madrid, que acabou colocando o Botafogo na segunda posição do grupo, foi marcado aos 87 minutos. Na mesma etapa do tempo regulamentar, Maurício balançou as redes contra o Inter Miami e garantiu o primeiro lugar ao Palmeiras.