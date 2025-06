AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Botafogo e Palmeiras direto dos EUA

FILADÉLFIA (EUA) — O sábado (28) promete ser especial para o futebol brasileiro. Às 13h (de Brasília), Palmeiras e Botafogo medem forças no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em um duelo eliminatório pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida vale um lugar entre os oito melhores do torneio. Quem vencer segue na briga pelo título, enquanto o perdedor se despede da competição e inicia a viagem de volta para casa.

Renato Paiva orientando o Botafogo (Foto: Stu Forster/AFP)

Palmeiras vai encontrar um Botafogo diferente no Mundial

Botafogo e Palmeiras se enfrentarão no Mundial de Clubes após travar duelos históricos nos dois últimos anos. A conquista alviverde do Brasileirão de 2023 foi devidamente pavimentada naquele 4 a 3, de virada, no Nilton Santos. No ano passado, o alvinegro carioca começou a arrancada para o inédito título da Libertadores após superar o time paulista nas oitavas. E os dois brigaram pelo Campeonato Brasileiro até a última rodada, dessa vez com o Botafogo levando a melhor. Leia a matéria completa aqui.

Paiva tem novo problema no Botafogo para jogo com o Palmeiras

O técnico Renato Paiva confirmou que pode ter um novo problema para escalar o Botafogo que encara o Palmeiras neste sábado (28), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Além do suspenso Gregore, o zagueiro Jair Cunha, que não participou de parte do treino desta sexta-feira porque estava fazendo “controle de carga”, virou dúvida para o confronto no Lincoln Financial Field. Leia a matéria completa aqui.

Palmeiras x Botafogo no Mundial vai além da rivalidade recente

Algoz em 2023 com a virada histórica no Nilton Santos, o time comandado por Abel Ferreira chega com as mágoas de 2024, quando foi eliminado na Libertadores e perdeu em casa um dos jogos decisivos do Brasileirão. No único duelo deste ano, empate sem gols em São Paulo com grande atuação do Alvinegro na estreia de Rafael Paiva. Leia a matéria completa aqui.

Enviados especiais comentam pré-jogo de Palmeiras e Botafogo

Os dois repórteres acreditam que seus respectivos times da cobertura vão avançar para as quartas de final do Mundial, mas que será um duelo bem difícil para ambos os lados. Confira o que a dupla falou.

Confraternização entre torcidas

Churrasco no estacionamento, ajuda com informações entre organizadas dos dois times e muita calmaria nos arredores do Lincoln Financial Field. Assim é o pré-jogo entre Palmeiras e Botafogo na Filadélfia, que se enfrentam a partir das 12h locais (13h de Brasília). Leia a matéria completa aqui.