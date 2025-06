Escalações: Palmeiras e Botafogo têm mudanças para decisão no Mundial

Palmeiras e Botafogo estão escalados para o duelo deste sábado (28), às 13h (de Brasília), pela fase oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Abel Ferreira optou por Bruno Fuchs na zaga, substituindo Murilo, lesionado, e Allan no ataque. Renato Paiva, por sua vez, sem Gregore, escolheu Danilo Barbosa e manteve a formação tradicional.

Palmeiras x Botafogo no Mundial vai além da rivalidade recente

A equipe paulista se classificou na primeira colocação do Grupo A, com cinco pontos. Foram dois empates, contra Porto e Inter Miami, e uma vitória sobre o Al-Ahly.

O Verdão vai a campo com: Palmeiras: Weverton, Giay, Gómez, Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque.

Do outro lado, o Glorioso surpreendeu e fez campanha histórica no Grupo B, passando na segunda colocação, com seis pontos somados. A equipe carioca venceu Seattle Sounders e Paris Saint-Germain, e perdeu para o Atlético de Madrid.

A escalação do Botafogo tem: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Allan e Savarino; Artur e Igor Jesus.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: sábado, 28 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lumen Field, na Filadélfia (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: A definir.

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gómez, Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Allan e Savarino; Artur e Igor Jesus. (Técnico: Renato Paiva)