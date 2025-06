Palmeiras e Botafogo fazem jogo da vida no Mundial de Clubes

FILADÉLFIA (EUA) - O futebol brasileiro viverá uma tarde histórica neste sábado (28). A partir das 13h (de Brasília), Palmeiras e Botafogo duelam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Quem vencer irá encerrar o dia entre as oito melhores equipes do planeta. Quem perder, terminará o sábado aprontando as malas para retornar ao Brasil.

Na véspera do confronto, os técnicos portugueses Abel Ferreira e Renato Paiva — que são amigos já há alguns anos — falaram sobre o confronto com o mesmo sentimento, o de vitória do futebol brasileiro. Mas de maneiras distintas: enquanto Abel apareceu na coletiva de imprensa mais tenso, Paiva se mostrou mais à vontade

— Por um lado é ruim (o confronto entre Palmeiras e Botafogo), porque uma das equipes vai ter que ficar fora. Por outro, é bom porque o futebol brasileiro vai continuar a ser representado no Campeonato do Mundo. E eu vou fazer tudo para que seja o Palmeiras a continuar a representar o Brasil. É isso que nós vamos procurar fazer — disse Abel.

— Parece uma surpresa para alguns de fora, mas para dentro não consigo aceitar que as pessoas estejam muito surpreendidas com aquilo que as equipes brasileiras estão fazendo. Ao menos a mim não me surpreende nada — declarou Paiva.

Os dois treinadores fazem mistério sobre os times que irão alinhar para a partida. No Palmeiras, existe a possibilidade de Aníbal Moreno voltar ao time — ele ficou fora do jogo com o Inter Miami por causa de um edema na coxa esquerda. No Botafogo, Paiva não conta do Gregore, suspenso, e pode ficar sem Jair Cunha, que participou apenas de parte do treino de sexta.

Paiva prevê Palmeiras e Botafogo cautelosos

O técnico do Botafogo acredita que o duelo com o Palmeiras terá uma dinâmica cautelosa, e não aberto, apesar de o empate não interessar a ninguém.

— Que seja um grande espetáculo. São duas grandes equipes, são dois grandes conjuntos de jogadores, são duas equipes muito organizadas, que têm as suas características muito bem fincadas — disse Paiva.

Caso o confronto encerre sem um vencedor, o jogo terá uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão se Palmeiras ou Botafogo seguirá no Mundial de Clubes será decidida nos pênaltis.

Palmeiras e Botafogo brigam por vaga nas quartas de final do Mundial (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

MUNDIAL DE CLUBES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 28 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (ou Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (ou Flaco López).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair Cunha (Kaio Pantaleão), Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro (Cuiabano); Artur, Igor Jesus e Savarino.