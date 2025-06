FILADÉLFIA (EUA) - Agora é decisão! Palmeiras e Botafogo entram em campo no início da tarde deste sábado (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, na Filadélfia. Só um avançará à próxima fase do torneio internacional. Os repórteres enviados do Lance! estão na porta do estádio à espera dos torcedores e, é claro, da partida.

- Renato Paiva comentou sobre a rivalidade em campo e deu aquele velho discurso, que é somente em campo, e dentro dele precisa curtir o momento. Aqui está bem pacífico, torcedores organizados de Botafogo e Palmeiras um dando informações para o outro sobre objetos para entrar no estádio. Não acredito que terá problema externo - afirmou Marcio Dolzan, setorista do Botafogo.

- O Abel "do velho testamento" está de volta. Ontem na coletiva já aproveitou para dar patada em jornalista, defender Estêvão, passou pano para o elenco e voltou a defender as principais lideranças. Se tem uma boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que a versão "brava" fez com que o Palmeiras levasse duas Libertadores - completou Vitor Palhares, setorista do Palmeiras.

Os dois repórteres acreditam que seus respectivos times da cobertura vão avançar para as quartas de final do Mundial, mas que será um duelo bem difícil para ambos os lados.

