Paiva tem novo problema no Botafogo para jogo com o Palmeiras

FILADÉLFIA (EUA) - O técnico Renato Paiva confirmou que pode ter um novo problema para escalar o Botafogo que encara o Palmeiras neste sábado (28), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Além do suspenso Gregore, o zagueiro Jair Cunha, que não participou de parte do treino desta sexta-feira porque estava fazendo “controle de carga”, virou dúvida para o confronto no Lincoln Financial Field.

— É um fato, é dúvida. Esperamos que ele consiga recuperar. Estamos trabalhando nisso. Ele e o Barboza têm feito uma dupla importante nas sinergias em que eles se encontram no jogo e, portanto, já estão muito identificados um com o outro — disse Renato Paiva no fim da tarde desta sexta, em entrevista coletiva concedida no local da partida.

Paiva disse que a intenção é contar com o defensor, mesmo que Kaio Pantaleão tenha sido contratado às vésperas do Mundial justamente para reforçar a zaga, e que David Ricardo tenha feito boas partidas quando acionado.

— Não tem necessariamente nada a ver com o Kaio, mas o que tem a ver com o Kaio é esta identificação que o Barboza e o Jair têm, que o Kaio ainda não tem. Se o Jair não jogar, eu terei que pensar se será o David, se será o Kaio — pontuou Renato Paiva.

Paiva avalia que mudança na zaga pode mudar forma de jogar do Botafogo

O treinador do Botafogo ressaltou que uma eventual mudança na zaga também terá efeito na própria forma de jogar do time.

— Têm as suas coisas boas e más. Dois zagueiros no pé esquerdo, o que influencia a minha saída de bola, a nossa saída de bola. Se jogar o David, o Kaio tem essa questão de estar menos identificado, mas também é um jogador com muita experiência, com uma trajetória já internacional interessante, e que naquilo que é questão física e disponibilidade para o jogo está muito bem.

