Churrasco no estacionamento, ajuda com informações entre organizadas dos dois times e muita calmaria nos arredores do Lincoln Financial Field. Assim é o pré-jogo entre Palmeiras e Botafogo na Filadélfia, que se enfrentam a partir das 12h locais (13h de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Palmeiras e Botafogo fazem jogo da vida no Mundial de Clubes

Quatro horas antes do confronto, representantes de organizadas dos dois times se cruzaram em frente ao portão do estádio e acabaram se ajudando com informações sobre a entrada de bumbos, faixas e outros materiais no estádio. A Fifa permite a entrada, desde que todos os materiais sejam previamente discriminados e analisados um a um em um portão específico das arenas

— Só não me deixaram entrar com sinalizadores. Ele era atóxico e totalmente de acordo com a lei daqui, mas esse não liberaram — comentou o botafoguense.

continua após a publicidade

No estacionamento em frente ao Lincoln Financial Field, tanto torcedores de Palmeiras quanto de Botafogo fizeram o tradicional churrasco pré-jogo. Às 9h30 locais já era possível ver focos de fumaça esparsos pelo estacionamento.

Torcidas de Palmeiras e Botafogo confiantes

Mas a tradicional corneta e confiança do torcedor também pôde ser vista, e dois lados. De tempos em tempos, grupos de torcedores de Palmeiras e de Botafogo se juntavam, cada um com suas cores, para cantar músicas de apoio ou de provocação.

continua após a publicidade

— Vai ser 3 a 1 para o Botafogo hoje! Olha essa energia!, vibrou um alvinegro

— Botafogo é só um bairro. Vai ser 2 a 0 pro Verdão, e os cariocas vão pegar as malas e ir embora! — retrucou um alviverde.