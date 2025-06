AO VIVO: acompanhe a repercussão da estreia do Flamengo no Mundial, direto dos EUA

FILADÉLFIA (EUA) — O Flamengo estreou com vitória por 2x0 contra o Espérance na noite de segunda-feira (16), no Lincoln Financial Field, e é o líder do grupo D no Mundial de Clubes 2025. Arrascaeta e Luiz Araújo, um em cada tempo, fizeram os gols do Mengo.

O Fla volta a campo na sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília), para encarar o Chelsea. O time inglês bateu o Los Angeles FC pelo mesmo placar, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández.

Jogadores do Flamengo comemoram gol no Mundial. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Próximos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando