Enzo Fernández elogia Flamengo antes de jogo contra o Chelsea: ‘Muito grande’

O meio-campista Enzo Fernández, do Chelsea, elogiou o Flamengo após a vitória por 2x0 contra o Los Angeles FC-EUA na tarde desta segunda-feira (16), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Blues e Fla estão no grupo D.

- A verdade é que Flamengo eu conheço, porque fomos rivais quando eu estava no River Plate. É um clube muito grande a nível mundial, tem muita torcida, muitos bons jogadores. Vai ser o lindo espetáculo. Eles são muitos, têm muita torcida. Será uma grande partida - declarou para a Dazn.

Enzo Fernández era cotado como titular do Chelsea, mas começou a partida contra a equipe americana no banco de reservas. O atleta argentino entrou no intervalo, na vaga de Lavia.

Aos 36 minutos, ele aproveitou cruzamento do estreante Delap, ajeitou de coxa na pequena área e deslocou o goleiro Lloris para fechar o placar. Na primeira etapa, Pedro Neto já tinha marcado.

Chelsea e Flamengo se enfrentam na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo D, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

- Motivação há sempre, represento o Chelsea e sempre quero o melhor, mas obviamente vai ser uma partida muito linda - completou.

Delap deu assistência pro gol de Enzo Fernández, em Chelsea x Los Angeles FC. Foto: Divulgação/Chelsea

Chelsea comete gafe nas redes sociais com o Flamengo

Nesta semana, o Chelsea cometeu gafes contra os adversários do Mundial. Nas redes sociais, os Blues confundiram o Flamengo com o América do México. A publicação viralizou entre os torcedores por conta do erro do clube inglês.

Depois, foi a vez do técnico do Chelsea, Enzo Maresca, cometer quase a mesma gafe e, em entrevista à "TNT Sports", falar sobre um suposto jogo contra o time mexicano.

No entanto, a equipe de André Jardine foi derrotada pelo Los Angeles FC no duelo que daria a vaga para o lugar do León. Com isso, a chave conta com Chelsea, Flamengo, Espérance, da Tunísia, e a equipe norte-americana.

Enzo Fernández: do River Plate ao Chelsea

Enzo Fernández é criado e revelado pelo River Plate, onde se profissionalizou em 2020. No mesmo ano, ele chegou a ser emprestado ao Defensa y Justicia e ficou até 2021.

Após se destacar, o Millonarios pediu o retorno e viu o meio-campista ter protagonismo. Ao todo, foram só 53 jogos pelo clube, com 12 gols e 10 assistências.

O jogador, então, foi vendido ao Benfica por 10 milhões de euros (R$ 54 milhões, na cotação da época), ficou seis meses e conquistou a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. Enzo até voltou para Portugal, mas logo na sequência foi vendido ao Chelsea por 121 milhões de euros (R$ 666 milhões).

