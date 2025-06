Mundial: Bruno Henrique comenta disputa com Pedro no Flamengo

FILADÉLFIA (EUA) — Filipe Luís tem promovido disputa no comando de ataque do Flamengo, e Pedro teve a preferência na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, pelo Mundial de Clubes, com Bruno Henrique no banco de reservas. Mesmo não iniciando entre os titulares, o camisa 27 confia nas decisões do técnico.

— O grupo entende bem o que o Filipe pede. Algum jogo eu vou estar titular e o Pedro não, o jogo hoje o Pedro foi titular e eu não. E a gente consegue assimilar bem isso, junto com o treinador. O time não tem 11 titulares, a gente tem que estar focado no grupo, em fazer o melhor sempre que o Filipe pede, estando titular ou não, e eu estou aqui para poder ajudar, vindo do banco ou jogando de titular — declarou BH.

Bruno Henrique analisou o desempenho do Rubro-Negro diante do Espérance. O atacante destaca que a equipe conseguiu neutralizar as jogadas adversárias e impor o estilo de jogo de costume.

— Fizemos um bom jogo diante de uma equipe que teve a linha muito baixa, e a gente conseguiu ainda fazer o nosso jogo. Estudamos bastante a equipe deles, em bola longa onde eles poderiam trazer dificuldade para a gente, bola parada também, mas a gente estava super bem compacto ali para poder cada um explorar a melhor bola que vinha e a gente conseguiu neutralizar bem a equipe deles e sair com os três pontos — disse o ídolo do Fla.

O camisa 27 elogiou, ainda, as mudanças promovidas pelo técnico Filipe Luís e explicou que a ideia era ter homens de velocidade no ataque.

— O Filipe viu que a equipe do Espérance abriu um pouco mais, e a gente precisava de jogadores rápidos ali na frente e ele soube ler isso bem, colocando eu e Plata no primeiro momento, depois Michael e o Cebola também, e a gente entendeu bem o que ele queria que a gente fizesse ali na frente. Poderia ter mais bola ali para a gente até fazer mais gols, mas acredito que a gente foi super bem e conseguimos fazer o que o Filipe tinha pedido — afirmou.

Bruno Henrique projeta duelo entre Flamengo e Chelsea

O Flamengo encara o Chelsea na próxima sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Sobre o duelo com os ingleses, Bruno Henrique prevê um jogo franco e de muita velocidade, mas preza cuidado.

— Nós estamos falando do Chelsea, uma equipe que tem jogadores rápidos, que pressiona bem na frente, um time que joga para frente. Vai ser um jogo totalmente diferente, mas um jogo aberto, o Chelsea joga e deixa jogar também, e a gente dá o jogo que a gente gosta. Mas a gente tem que ter bastante atenção, porque estamos falando de um time europeu, um time muito forte, então a gente vai estudar eles a partir de amanhã para fazer um bom jogo — declarou.

