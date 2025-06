A estreia de Jorginho com a camisa do Flamengo foi além do que se esperava. O meio-campista foi um dos regentes do setor central do time comandado por Filipe Luís, e marcou o bom desempenho com uma assistência para Luiz Araújo na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo avaliam estreia de Jorginho: ‘Já vi o suficiente'

➡️ Jornalista dá notas para jogadores do Flamengo na estreia do Mundial

O ítalo-brasileiro, que tem nas costas o peso do fim da temporada europeia, não esteve em campo por todo o tempo. Filipe optou por sacá-lo na segunda etapa, poucos minutos após o gol que liquidou a fatura, em espécie de controle de carga, a fim de ter o jogador nas melhores condições para os compromissos seguintes.

continua após a publicidade

🔢 Números de Jorginho em Flamengo 2x0 Espérance, pelo Mundial

⌛ 74 minutos jogados

📤 1 assistência

⚽ 104 ações com a bola

✅ 92/99 passes certos (93%)

✈️ 3/4 passes longos certos (75%)

🛡️ 1 interceptação

⚔️ 3/3 duelos ganhos (100%)

🥊 3 faltas sofridas

🔣 Nota Sofascore: 7.5

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

continua após a publicidade

- Me senti muito bem. Minha primeira impressão é de que é um grupo maravilhoso de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de trabalho. Jogadores de grande qualidade, que acredito que se encaixam bem com as minhas características. Acredito que podemos desfrutar daqui para a frente - declarou o central.

Antes de estrear, Jorginho fez nove sessões de treino com o elenco rubro-negro. Agora, terá pela frente na competição intercontinental um velho conhecido: o Chelsea, com quem foi campeão da Champions League em 2020/21. O confronto acontece na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA).

Jorginho em ação no duelo entre Flamengo e Espérance, pelo Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Os números e a qualidade demonstrada por Jorginho animaram a torcida nas redes sociais e a imprensa mundo afora. Quem também se encantou foi o companheiro Léo Ortiz, que, após o apito final, rasgou elogios ao volante.

- Em um time como o nosso, fica fácil dele se adaptar. Ele sempre esteve à vontade com as nossas dinâmicas. Há algumas coisas que ele já fazia na Europa, e isso fica mais fácil porque ele é jogador top. Sabia que ele teria facilidade para adaptar - afirmou o defensor.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.