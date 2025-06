Foi com 'pé direito' que o Flamengo fez sua estreia no Mundial de Clubes, na noite de segunda-feira, ao derrotar o Esperánce por 2 a 0. A atuação do time comandado por Filipe Luís ganhou destaque nos principais jornais da Europa com direito a aviso ao Chelsea, próximo adversário do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O "Marca", da Espanha, exaltou a postura em campo do Flamengo com os gols marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo, que concederam a importante vitória pelo Grupo D, principalmente após o Chelsea bater o Los Angeles FC pelo mesmo placar.

— A primeira rodada do Grupo D terminou com a partida entre Flamengo e Esperance de Tunis. Os brasileiros não se pouparam; desde o apito do árbitro, deram tudo de si, ainda mais sabendo que o Chelsea tinha acabado de fazer bonito contra o Los Angeles FC. De Arrascaeta abriu o placar após passe de Araújo, e este último selou a partida com um chute de canhota no segundo tempo. A figura mais importante da partida foi o camisa 10 uruguaio, que não só marcou o primeiro gol, como também controlou toda a partida, e por isso usa esse número tão valioso. O verdadeiro teste acontece na próxima rodada, com os dois clubes que devem avançar para a próxima fase se enfrentando: Flamengo x Chelsea. Do outro lado do grupo, os “azarões”, LA FC x Esperance, esperam um milagre para avançar às oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️Filipe Luís destaca vitória do Flamengo na estreia do Mundial

O "As", também espanhól, mandou um recado ao Chelsea, que enfrenta a equipe brasileira na próxima rodada, sexta-feira, às 15h (de Brasília). Ao destacar o Rubro-Negro na capa, o periódico rasgou elogios ao primeiro jogo no torneio, a Filipe Luís e também aos destaques da partida: Arrascaeta, Jorginho e Luiz Araújo.

As é um dos jornais da Europa que exaltou o Flamengo (Foto: Reprodução/As)

— Jogo intenso, envolvente e eficiente. O Flamengo chegou na Copa do Mundo de Clubes e demonstrou porque lidera o Brasileirão. Mostrou eficiência, ritmo acelerado e um jogo de bola atraente. Jogadores-chave brilharam na criação, incluindo um gol de Arrascaeta e a liderança, já em sua estreia, de Jorginho. Espérance teve poucas chances de reagir, e o segundo gol anulou qualquer esperança. Se há um nome a ser mencionado no Flamengo, é Arrascaeta, pelo que conquistou nos últimos anos e pela excelente fase em 2025. E ele, uruguaio, foi o responsável por abrir o placar. Seu compatriota Varela cruzou, Luiz Araújo desviou, e o meia não desperdiçou na área. Luiz Araújo colocou o time no caminho da vitória com uma atuação brilhante na área. Ele dominou a bola e chutou de canhota, passando perto do segundo poste. Um gol brilhante que dá ao Flamengo um sonho. Chelsea, cuidado.

continua após a publicidade

➡️Arrascaeta e Jorginho têm atuações brilhantes em estreia do Flamengo no Mundial

Já o "Notícias Ao Minuto", portal português, falou sobre o 'passeio' dado pela equipe carioca nos Estados Unidos e destacou a 'facilidade' que o Flamengo teve em conquistar os três pontos na estreia.

— O Flamengo passou no primeiro teste do Mundial de Clubes na madrugada desta segunda para terça-feira. O conjunto comandado por Filipe Luís não teve dificuldades em derrotar, por 2-0, o Esperánce de Tunis, da Tunísia.

Notícias ao Minuto também destacou a vitória do Flamengo (Foto: Reprodução/Notícias ao Minuto)

➡️Estreia de Jorginho pelo Flamengo no Mundial agrada; veja números

Próximos passos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando