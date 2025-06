Roger Flores exalta jogador e projeta mudança no Flamengo contra o Chelsea

O Flamengo estreou com pé direito no Mundial de Clubes. A equipe de Filipe Luís enfrentou o Espérance (TUN) na noite desta segunda-feira, e venceu por 2 a 0. Roger Flores exaltou o desempenho de um atleta rubro-negro e projetou uma mudança no time. ▶️Assista aos melhores momentos de Flamengo x Esperánce.

Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Flamengo conquistou sua primeira vitória no novo Mundial de Clubes da Fifa. Na transmissão da Globo, o comentarista Roger Flores analisou a partida e projetou os próximos confrontos do clube na competição.

- Luiz Araújo é candidato sério a jogar contra o Chelsea como titular. O Filipe Luis vem modificando jogo a jogo os pontas e acho que ele vai fazer algumas mudanças para o jogo contra o Chelsea. Acho, inclusive, que ele não começa com o Pedro no jogo contra os ingleses - projetou Roger.

Time do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como foi o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo se impôs ao Espérance desde os primeiros minutos de jogo e dominou as ações ofensivas no Lincoln Financial Field, com chegadas pelos lados e articulações pelo meio. Todos os atletas do setor participaram ativamente da construção das jogadas, inclusive Jorginho, estreante da noite. A primeira chance clara foi criada aos 14 minutos em cabeceio perigoso de Léo Ortiz, após cobrança de escanteio. Mas as redes do time tunisiano balançaram mesmo em jogada trabalhada do Rubro-Negro carioca, que terminou com brilho uruguaio.

Aos 16 minutos, a bola passou de pé em pé até chegar em Varela na ponta direita, atleta bastante acionado no primeiro tempo. O uruguaio cruzou para Luiz Araújo que, consciente, ajeitou para Arrascaeta finalizar de chapa dentro da área e estufar as redes. O Flamengo manteve o apetite e quase ampliou com Gerson dois minutos depois, mas o camisa 8 parou em boa defesa de Said. Com a vantagem no placar, a equipe de Filipe Luís controlou o jogo, diminuiu um pouco o ritmo ao longo da primeira etapa e não deu espaços ao Espérance.

Fim de primeiro tempo com ampla superioridade do Flamengo, postura que se refletiu na posse de bola (69% x 31%), total de chutes (7 x 1) e número de passes (386 x 133).

O segundo tempo começou com trocação entre as equipes, e o Espérance conseguiu finalizar pela primeira vez ao alvo com Ben Hamida, que viu Rossi segurar firme. Era a prova de que a equipe africana voltou mais ligada no jogo, mas, ainda assim, o Flamengo levou mais perigo nas investidas. Aos sete minutos, Pedro perdeu duas chances cristalinas em sequência dentro da área: na primeira foi travado pela defesa; logo depois chutou rasteiro, com muito perigo, e mandou à direita do goleiro Said.

Mas o Espérance não jogou a toalha e aproveitou erros na saída de bola para assustar o Flamengo com duas boas finalizações de Belaili, principal nome do time tunisiano no jogo. Mas, no seu pior momento do confronto, o Rubro-Negro respondeu ao melhor estilo. Varela acionou Jorginho pela ponta direita, e o meia achou um lindo passe para deixar Luiz Araújo na boa para chutar colocado e ampliar o placar. Essa foi a cereja do bolo de uma estreia marcante para o ítalo-brasileiro, que saiu aplaudido de campo ao ser substituído por Allan.

O Espérance esboçou uma pressão contra o Flamengo no final do jogo, mas não levou perigo ao gol de Rossi. No final, 2 a 0 e liderança garantida para o Rubro-Negro no Mundial.

Jogo do Flamengo contra o Chelsea

O Flamengo tem próximo encontro marcado para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), também na Filadélfia, contra o Chelsea, que bateu o Los Angeles FC por 2 a 0 na primeira rodada.