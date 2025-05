Oposto da Seleção Brasileira, Darlan comentou como está a preparação para a Liga das Nações de Vôlei. Com uma seleção renovada, o jogador falou sobre a importância da reestruturação e como será passar a experiência para os novatos. Em entrevista exclusiva ao Lance! após treino no Rio de Janeiro na última quinta-feira (29), o oposto revelou que a equipe continua abaixo de outras seleções.

— É muito importante essa renovação, a maioria das seleções de fora está fazendo isso. Muitas pessoas novas, eu acho que é bom até a longo prazo. Teremos bastantes ciclos olímpicos para competir — afirma Darlan.

Com a saída de Bruninho, Lucão e outros jogadores, Darlan se torna um dos veteranos na equipe que representa o Brasil na Liga das Nações de Vôlei (VNL) a partir de 11 de junho. O oposto também precisa passar um pouco da experiência para os novatos:

— Eu tento passar um pouco dessa experiência que, vamos dizer assim, eu tenho a mais. Como a maioria aqui é bastante amigo, fica uma troca muito boa e tranquila. Isso facilita muito a relação.

A rotina do grupo está intensa para uma das competições mais importantes do vôlei mundial. Para Darlan, os novos jogadores querem mostrar serviço, intensificando a preparação.

— A preparação está sendo muito boa. Os treinos estão bastante intensos, isso é uma parte muito boa. Como é todo mundo muito novo, todo mundo quer mostrar bastante serviço. Então, fica um treino muito pegado. E que continue assim, um treino de cada vez, um dia após o outro, para chegarmos bem na Liga das Nações — afirma.

Equipe masculina estreia na VNL em 11 de junho

A estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei será em casa, no Maracanãzinho. Esse início em uma quadra já conhecida é importante principalmente para soltar os novatos para o resto da competição:

— Estrear em casa é sempre muito bom, ainda mais no Maracanãzinho. Por conta da renovação, creio que estrear em casa seja um passo a mais para a gente ficar tranquilo, tirar esse frio da barriga. Estar no Maracanãzinho é sempre ótimo. Estou particularmente bem ansioso para estrear em casa com uma nova Seleção.

O pontapé inicial em casa ainda desperta algumas preocupações no elenco. Darlan analisa que a Seleção não chega como favorita e com um nível abaixo em relação às outras equipes.

— Hoje nós não somos a favorita, nem melhores que muitas seleções, mas vamos trabalhar para a gente ter ótimos resultados.

Darlan projeta carreira fora do Brasil

Darlan não segue com o Sesi-Bauru na próxima temporada da Superliga. Após a eliminação da equipe, o jogador já anunciou a saída e que irá iniciar sua carreira internacional. O oposto ainda não revelou o próximo clube que irá defender, mas comentou o desafio de estar mais longe do Brasil:

— A parte de ficar longe da família a gente já acostumou um pouco. Vai ser um pouco mais difícil até porque, por aqui, eu posso estar em outro estado, mas eu estou a uma hora de avião. Mas em outro país é mais difícil. É outra cultura, outra língua, vai ser difícil de se adaptar. Mas é algo que você tem que fazer para seguir uma carreira internacional. Espero me adaptar bem e poder aprender bastante.