‘Jamais jogaria lá’ astro da NBA descarta time por falta de cultura vencedora

Durante seu podcast o astro da NBA e do 76ers, Paul George revelou que nunca jogaria na equipe do Charlotte Hornets, pelo fato da de não existir uma cultura vencedora no time da Carolina do Norte.

— Se eu fosse um Free Agent, eu não iria pra Charlotte só porque lá não existe uma cultura vencedora. A cidade é boa, mas falando de basquete, minha carreira acaba se eu for pra lá — afirmou o jogador do 76ers.

O convidado especial do episódio foi o ex-jogador de basquete Baron Davis. O armador teve uma passagem marcante pela equipe e se tornou ídolo do Charlotte Hornets. Ele foi selecionado na terceira escolha geral do draft da NBA de 1999 e jogou pela equipe da Carolina do Norte de 1999 a 2002.

Paul George passa por cirurgia

Paul George, astro do Philadelphia 76ers, foi submetido a uma artroscopia bem-sucedida no joelho esquerdo na última segunda-feira. De acordo com a equipe, o procedimento foi realizado para tratar uma lesão de treino. George já iniciará o processo de reabilitação e será reavaliado pela equipe antes do início da pré-temporada.

Paul George e Kawhi Leonard (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

Histórico de lesão assola carreira de Paul George

As contusões recorrentes, que assombram Paul George desde sua passagem pelo Los Angeles Clippers, continuaram a ser um problema na última temporada. Atuando pelos 76ers, o ala de 35 anos disputou apenas 41 jogos, afastado por lesões na virilha, dedos e joelho. Isso marcou a quinta vez nos últimos seis anos que Paul George não conseguiu participar de ao menos 60 partidas.

Em 1º de agosto de 2014, um momento decisivo: o ala, então principal nome do Indiana Pacers, sofreu uma fratura exposta na tíbia e fíbula da perna direita. A grave lesão ocorreu durante um jogo de exibição da seleção dos EUA em Las Vegas, quando o jogador vivia seu melhor momento.

