Vôlei: Bernardinho revela dificuldades da Seleção antes da Liga das Nações

Faltando pouco menos de duas semanas para a estreia na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a Seleção Brasileira Masculina está em um intenso trabalho de preparação. Na última quinta-feira (29), a equipe realizou um treino aberto à imprensa, um dos primeiros da nova formação, no Rio de Janeiro. Após o treino, o técnico Bernadinho destacou os principais desafios e como está sendo difícil colocar a Seleção no caminho certo.

Com um time renovado, o principal problema para Bernardinho é encontrar o melhor caminho para a equipe, o que ele mesmo descreve como angustiante.

— É angustiante. Mas é o que é. Não posso me angustiar por coisas que não controlo. O que eu controlo é isso, temos um bom grupo, vamos trabalhar muito. É isso que a gente controla — afirmou o técnico em coletiva.

Técnico Bernardinho no treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Saque é principal problema da Seleção, afirma Bernardinho

A preocupação com o time vem tirando o sono de Bernardinho. O técnico ainda vê defasagens na Seleção quando comparada com outras equipes. O saque é a principal.

— Não vai ser simples, não vai ser fácil. Temos muito a fazer, tenho estudado. Às vezes eu não durmo preocupado com o que eu tenho visto lá fora e como (a seleção) está defasada em algumas questões. A principal é o saque — revela o técnico, que completa:

— A nossa liga que tá muito abaixo nesse quesito do saque. E o saque, sendo muito abaixo, a nossa recepção e o nosso passe está sendo menos testado do que seria lá fora. Pela primeira vez no play-off da Liga Italiana, o saque pontuou mais do que o bloqueio.

Seleção Masculina de Vôlei em treino na Escola de Esducação Física do Exército, no Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A diferença entre seleções

Bernardinho vê uma equipe jovem, mas ainda receosa. Quando comparada com outras equipes que já comandou, o técnico diz que a questão da pressão é uma das mais cruciais no time.

— A primeira geração que dirigi, não precisava pressionar, eles se pressionavam o tempo inteiro. Era uma cobrança interna, algo que impressionante. Então, era muito mais simples isso aí. Essa é uma geração que é diferente. Não é pior, nem pior, mas é diferente — afirma Bernardinho, que citou o receio da formação:

— É uma garotada que tem muita vontade grande de fazer. É uma garota que continua um pouco ainda pisando em ovos, tem um pouco de receio, que estão "Como é isso aqui?". Então, assim, tem um pouco disso. Estão aí, aprendendo. Estamos na seleção. Não somos a seleção ainda, mas estamos aqui.

Com a saída de Bruninho, a Seleção fica sem um líder. Quanto a isso, Bernardinho preferiu não dar um nome, para ele, isso depende do entrosamento do time.