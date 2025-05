UFC Las Vegas 107: Conheça os brasileiros que estão no card

O UFC Las Vegas 107 terá Erin Blanchfield x Maycee Barber, pelo peso-mosca feminino, como main-event da noite. O card conta com a presença de cinco brasileiros, dois no principal e três no preliminar. Tal evento será realizado neste sábado (31), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Veja abaixo a ficha técnica de cada um deles:

Brasileiros no UFC Las Vegas 107

Bruno Lopes

Bruno Lopes, de 32 anos e natural de São Paulo (SP), é uma promessa do Brasil na categoria dos meio-pesados do UFC. Com 1,88 m de altura e um cartel de 14 vitórias e uma derrota, ele vem embalado por duas vitórias seguidas, incluindo um nocaute. Agora, enfrentará o experiente americano Dustin Jacoby, buscando consolidar sua ascensão e garantir uma vaga no Top 15 da categoria.

Jafel Filho

Jafel Filho, conhecido como "Pastor", é um lutador de 32 anos natural de Juazeiro (BA), que compete na categoria peso-mosca do UFC. Com 1,70 m de altura e um cartel de 16 vitórias e três derrotas, ele vem de duas vitórias seguidas, ambas conquistadas pela via rápida. Em sua primeira luta de 2025, o brasileiro enfrentará o compatriota Allan Nascimento, enxergando neste confronto uma chance de se destacar ainda mais na competitiva divisão dos moscas.

Allan Nascimento

Allan Nascimento, apelidado de "Puro Osso", é um lutador de 33 anos de São Paulo (SP), que compete na categoria peso-mosca do UFC. Com 1,74 m de altura e um cartel de 20 vitórias e seis derrotas, o brasileiro retorna ao octógono após mais de dois anos afastado. Representando a Chute Boxe Diego Lima, ele busca dar continuidade ao seu embalo de duas vitórias consecutivas. Em um confronto nacional, Allan enfrentará o compatriota Jafel Filho, em uma luta que promete agitar a divisão dos moscas.

Ketlen Vieira

Ketlen Vieira, conhecida como "Fenômeno", é uma lutadora de 33 anos de Manaus (AM), competindo na categoria peso-galo do UFC. Com 1,72 m de altura e um cartel de 14 vitórias e quatro derrotas, ela se destaca como a terceira colocada no ranking da divisão. A brasileira busca retomar o caminho das vitórias após duas derrotas nas últimas três lutas. Para se manter entre as candidatas ao título, ela precisa vencer Macy Chiasson, uma adversária que conquistou vitórias em três de suas últimas quatro lutas no UFC.

Rayanne dos Santos

Rayanne dos Santos, uma lutadora de 29 anos de Belém (PA), compete na categoria peso-palha do UFC. Com 1,57 m de altura e um cartel de 14 vitórias e oito derrotas, ela ainda busca sua primeira vitória no Ultimate. Nas duas primeiras apresentações, a brasileira foi derrotada por decisão dividida, mostrando seu potencial em combates acirrados. Ex-campeã do Invicta FC, a paraense está determinada a provar seu valor na luta de abertura do UFC Vegas 107, enfrentando a romena Alice Ardelean.

