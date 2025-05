Ex-top 100 analisa próxima partida de João Fonseca: ‘Jogo duríssimo’

João Fonseca volta às quadras de Roland Garros neste sábado (31), por volta das 10h (de Brasília), dessa vez enfrenta o britânico Jack Draper, número cinco do ranking da ATP. O ex-tenista brasileiro e comentarista André Ghem analisou a partida e disse que o pupilo do tênis brasileiro pode surpreender. Para ele, o desafio é enorme para o jovem tenista que, apesar do início empolgante da carreira, ainda está no início de sua jornada no esporte.

— O João vem crescendo semana a semana. Ele aprende tudo rápido demais. Em Indian Wells, o jogo dele contra o Jack Draper foi em um momento diferente do momento de hoje. Espero um jogo duríssimo, com adversário favorito. Porém, pelo que o João tem apresentado em Roland Garros, ele tem boas chances. Um fenômeno em desenvolvimento é capaz de coisas incríveis — exaltou André Ghem

A declaração do comentarista reforça o otimismo em torno do desempenho de Fonseca, que tem chamado atenção pela maturidade e evolução rápida no circuito profissional. O confronto contra Draper será mais um importante capítulo na trajetória do jovem talento do tênis nacional.

João Fonseca voleia na vitória sobre o francês Pierre-Hugues Herbert Poujoulat / AFP)

O confronto entre João Fonseca e Jack Draper será neste sábado (31) por volta das 10h (de Brasília). A partida tem transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming pago). ➡️Clique para assistir no Disney+

Antes do duelo entre Fonseca e Draper, ocorrerão as partidas entre a espanhola Paula Badosa e a australiana Daria Kasatkina, seguida pelo confronto entre as francesas Elsa Jacquemot e Lois Boisson.

Mais sobre Jack Draper

O britânico Jack Draper, de 23 anos, vive o melhor momento de sua carreira. Esta é sua terceira participação em Roland Garros e a primeira vez que avança além da primeira rodada na chave principal do torneio francês. Em sua trajetória, Draper já disputou 11 torneios de Grand Slam nas chaves de simples, tendo como melhor resultado as semifinais do US Open em 2024.